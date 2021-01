José Juan, el portero con más moral

Héroe ante el Madrid con 41 años, coincidió con Simón en la fugaz cesión del rojiblanco al Elche

SU nombre se hizo viral el pasado miércoles. Y no es para menos. José Juan Figueras (Vigo, 1979), portero del Alcoyano, realizó una exhibición ante el Real Madrid. Su variedad de intervenciones sacó de quicio a los pupilos de Zinedine Zidane, incapaces de derribar el muro del Collao. Mortadelo, como le conocen en el vestuario del equipo alicantino, frenó a Asensio, Vinicius, Benzema y compañía de todas la maneras posibles. A este trotamundos de la portería le ha llegado la fama a los 41 años de edad. Su siguiente reto es el Athletic y a buen seguro que será una de las atracciones de la ronda de octavos de final.

Algunos le han sacado parecidos con Luis Rubiales, presidente de la FEF, por eso de la calvicie, y otros, como el afamado youtuber Ibai Llanos no dudaron en alabarle en las redes sociales tras dejar en la estacada al conjunto blanco. "José Juan eliminando al Real Madrid con 41 años y con toda la pinta del calvo que hablaba rápido en Aquí no hay quien viva o de portero de discoteca con mala hostia. José, si me estás leyendo, eres dios. Cuando quieras te invitamos aquí en casa a una paellita", comentó el conocido locutor de videojuegos bilbaino. "Soy un obrero del fútbol. Los padres me han felicitado en el colegio", aseguró José Juan en una de las múltiples entrevistas que ha concedido desde el miércoles por la noche.

El jugador más veterano que disputa la presente edición del torneo del K.O. se ha recorrido buena parte de los campos del Estado, casi siempre en la categoría de bronce. Hasta su irrupción estelar en la Copa, el momento álgido del guardameta vigués fue su debut en Primera División en 2003 en un Celta-Racing. Miguel Ángel Lotina, en el banquillo celeste en ese momento, le reclutó del filial al causar baja Pinto, titular entonces. Jugó Cavallero y fue expulsado, por lo que José Juan tuvo sus únicos minutos en la élite. Luego pasaría por el Ourense, Ciudad de Murcia, Granada 74, Aguilas y Elche, donde durante un par de semanas estuvo trabajando junto a Unai Simón. El portero del Athletic, en el verano de 2018, fue cedido al conjunto franjiverde, en esos momentos en Segunda B, para sumar minutos lejos de Lezama. El de Murgia se tendría que haber disputado el puesto con José Juan, pero el fichaje de Kepa Arrizabalaga por el Chelsea y la posterior lesión de Iago Herrerín obligaron a Ibaigane a repescarle.

Del Elche pasó al Alcoyano, entonces en Tercera, donde es un héroe.