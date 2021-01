Rafa Alkorta: "Marcelino se iba fuera, pero le gustó el proyecto"

Rafa Alkorta, director deportivo del Athletic, habló el martes en los micrófonos de la Cope y de Radio Marca y explicó cómo cuajó la llegada de Marcelino García Toral. "Siempre estoy mirando para tener posibilidades en caso de... El entrenador con más pedigrí y con el fútbol más cercano a nosotros era Marcelino", dijo Alkorta, quien, por contra, "pensaba que se iba a ir fuera". "Pero en el último momento le gustó el proyecto", prosiguió. Sobre la negociación, indicó que "fue todo en una tarde". "Lo cerramos el domingo a la noche y el lunes a la mañana estaba entrenando", añadió.

Alkorta también dijo que no habrá incorporaciones. "Aquí no hay fichajes. Él (Marcelino) sabe que aquí hay que tirar de la cantera", expresó. Asimismo, señaló a los mejores jugadores de la Supercopa. "Para mí el jugador de esta Supercopa es Iker Muniain, que ha hecho un esfuerzo tremendo, y Mikel Balenziaga, que es un profesional tremendo y no se queja nunca. Hacía mucho que no le veía jugar así".