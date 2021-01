Marcelino: "Los veinte primeros minutos es lo que queremos ser"

bilbao – Marcelino García Toral, con solo dos entrenamientos a su disposición antes de encarar el partido de anoche ante el Barcelona, se estrenó con derrota al frente del Athletic en un encuentro en el que los veinte primeros minutos "me han gustado mucho, porque el poco tiempo que hemos tenido para trabajar se ha visto reflejado". "Empezamos el partido fenomenal y esos primeros veinte minutos es lo que queremos ser, un equipo rápido, ágil, con rápidas combinaciones y buscando la portería rival con buenas prestaciones defensivas también, pero el primer gol de ellos nos hizo mucho daño y cuando nos recuperamos vino el segundo", valoró el nuevo técnico rojiblanco, quien agregó que "en la segunda parte hicieron el tercero, pero me quedo con la satisfacción de que con un resultado adverso y golpes duros en momentos importantes el equipo se repuso, fue y quiso".

El arranque del choque y la reacción final, no en vano, fue lo que más gustó anoche al de Villaviciosa, que no dio excesiva importancia a los errores individuales al considerar que "pueden corregirse" y admitió, eso sí, que "en la parcela defensiva tenemos que ser más certeros y contundentes que en este partido, porque ahí no hemos estado muy afortunados, si bien creo que seremos solventes y enfrente estaba esta vez Messi el día en el que más se pareció al de temporadas anteriores". Sobre la figura de Unai Simón, errático en los dos primeros goles del Barcelona, Marcelino aseguró que "todos los jugadores tienen mi absoluta confianza y no podemos convertir en máximo responsable de una victoria o derrota a un solo futbolista".

"Creo en el trabajo colectivo y todos ganamos y perdemos; el único que individualmente es responsable de los errores del equipo es el entrenador", apuntó asimismo el asturiano, que elogió la labor de Iñaki Williams y Raúl García como dupla ofensiva, confirmó que Yuri Berchiche sufrió un pinchazo en el muslo e indicó en relación al equipo que deja Garitano que "no me gusta establecer comparaciones. He llegado aquí y vamos a trabajar muchísimo para que el Athletic sea un equipo fiable, logre buenos resultados y tenga un juego parecido al de los primeros veinte minutos".

koeman, orgulloso El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró orgulloso por el juego desplegado en San Mamés. "En general creo que hemos hecho un gran partido después de empezar perdiendo. Controlamos el juego, dominamos y creamos peligro para marcar goles de mucha calidad habiendo podido ampliar el resultado, por lo que me voy muy satisfecho con el partido que hemos hecho", remarcó el holandés.