Marcelino: "Nunca falté el respeto al Athletic, pero si molestó, pido perdón"

Marcelino García Toral ya posa como nuevo técnico del Athletic en San Mamés. En compañía del presidente, Aitor Elizegi, y del director deportivo, Rafa Alkorta, el nuevo entrenador rojiblanco ha pisado en la tarde del martes el césped de San Mamés minutos después de su larga comparecencia ante la prensa, aunque esta ha resultado insuficiente porque se han quedado un buen puñado de cuestiones en el tintero. El club ha cortado el turno de preguntas sin que apenas se obtuvieran respuestas sobre el por qué de la destitución de Gaizka Garitano.



Quien sí se ha despachado largo y tendido ha sido Marcelino, quien ha mostrado muchas tablas ante los periodistas. Sin esquivar preguntas y ganándose el favor de la afición al asegurar que "nunca" le faltó el respeto a la institución con sus polémicas declaraciones pasadas, aunque no ha tenido reparos en pedir "perdón" por si estas molestaron a alguien. Ha asegurado, además, que "por encima de todo" defenderá "los intereses del Athletic".





?? Sigue en directo la presentación oficial de Marcelino García Toral desde San Mamés (16:00h).



?? https://t.co/nJIfHv1G7V#OngiEtorriMarcelino #AthleticClub ?? pic.twitter.com/jurgVgbxoY — Athletic Club (@AthleticClub) January 5, 2021

"Fueron hace muchísimos años. Mi ánimo y mi convencimiento son de que no falté el respeto al Athletic. Pero es indudable que puede haber personas que consideran que me he equivocado y si así lo creen, pido perdón. Solo lo hice con el único ánimo de defender los intereses del equipo al que dirigía. Para proteger a los jugadores y dejarles tranquilos", ha asegurado.Cuestionado acerca de cómo se ha producido su llegada al Athletic, el técnico asturiano ha admitido que ha sido todo "muy rápido". "Hasta hace 72 horas seguíamos. Pero surgió una posibilidad de entrenar a un gran club, un grandísimo club y teníamos que dar rápidamente una respuesta, decidir. Y decidimos venir aquí porque pensamos que quizá, casi seguro, sería la única oportunidad de entrenar al Athletic".En otro orden de cosas, ha sorprendido la sinceridad con la que se ha expresado cuando se le hay la posible participación de estos en el primer equipo: "Seré sincero. No tengo un gran conocimiento de los que jugadores que vienen de abajo, pero tengo personas suficientes que me van a ayudar.porque si algo tengo como prioridad en mi toma de decisiones es intentar ser justo. Además, si ven go a esta club es porque