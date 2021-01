El capitán Muniain a Garitano: "Gracias, todos mis respetos hacia ti"

Iker Muniain, capitán del Athletic Club, ha enviado a través de sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a Gaizka Garitano poco después de que la entidad rojiblanca confirmase la destitución del técnico vizcaino tras la victoria frente al Elche.





Mister, quería agradecerte todo lo que nos has aportado y ayudado en este tiempo. Todos mis respetos hacia ti. Te deseo lo mejor, de corazon pic.twitter.com/vwzArbpGOw — Iker Muniain (@IkerMuniain10) January 3, 2021

Nunca es plato de buen gusto una destitución, ya que todos somos responsables.

Aunque puede que no lo creas, te deseo lo mejor, Gaizka.

Ahora toca mirar hacia adelante y seguir peleando todos unidos por los retos que nos esperan. ????

Aupa @AthleticClub ! ?????? — IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) January 3, 2021

"Mister, quería darte las gracias públicamente por todo lo que has aportado en este tiempo tanto al club como a nosotros, los jugadores. Todos mis respetos hacia ti.. Eskerrik askoGaizka", dice elMuniain y Dani han sido dos jugadores importantes para el técnico de Derio, aunque el delantero navarro empezó siendo suplente a pesar de su condición de estrella del equipo y el centrocampista guipuzcoano había perdido el puesto en el once en las últimas jornadas.