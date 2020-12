Garitano: "No creo que la Real haya sido superior"

El Athletic salta al 2021 de la peor manera posible. Con derrota y mala imagen en el último día del año ante una Real que ha hecho valer su superioridad sobre el verde para sumar los tres puntos en San Mamés para lamento de Gaizka Garitano, cuya figura vuelve a quedar seriamente tocada.

En la rueda de prensa posterior al derbi de este jueves el derioztarra, que había cogido aire tras la victoria ante el Huesca y el empate a domicilio contra el Villarreal, ha hincado el diente a lo ocurrido frente a un conjunto txuri-urdin que no ha sido superior a su parecer. "No creo que hayan sido superiores, solo defensivamente, porque han defendido muy bien", ha afirmado el entrenador rojiblanco, quien ha lamentado el error de Alex Berenguer en la acción que dio pie al único tanto registrado en el derbi.

"Ha sido un querer y no poder y el primer gol ha condicionado todo tras un error nuestro en un balón que hemos perdido. A partir de ahí hemos llevado el peso del juego, hemos tenido la posesión y hemos conseguido anularles en su juego jugando en su campo, pero ellos se han sentido muy cómodos en defensa, han defendido bien y a nosotros nos ha costado generar ocasiones", ha resumido un contrariado Garitano.

El de Derio ha afirmado, en relación a la ausencia de remates a portería ante la Real, lo cual sucedió también recientemente en San Mamés contra el Celta y hasta los minutos finales del choque frente al Huesca, que "contra defensas cerradas todos los equipos tienen problemas y nosotros también. Ellos se han cerrado bien, han defendido bien el área y nos ha costado poner centros o llegar a ocasiones claras. Alguna hemos tenido cerca, pero no hemos tirado a puerta al faltarnos en esos últimos metros un poco más de lucidez, porque hemos estado atacando mucho tiempo, pero sin crear ocasiones claras".





DIFICULTADES EN ATAQUE



Sobre los problemas existentes en la creación del juego, Garitano ha apuntado que "en la creación estamos sacando a los jugadores que técnicamente mejor sacan la pelota, que son Mikel (Vesga) y Unai (Vencedor) y en ese aspecto creo que no estamos teniendo tantos problemas, pero sí tenemos más en el último tercio del campo, donde se decide el fútbol, salen jugadas individuales, una pared o un disparo".

"Ahí es donde están más los problemas o las dificultades", ha incidido el técnico, que no ha querido profundizar en la situación en la que queda su figura y se ha limitado a señalar que "hemos jugado contra un buen equipo y ha sido un partido igualado en el que ha sido un querer y no poder por nuestra parte, pero si tengo que tomar la responsabilidad de la derrota lo hago como siempre he hecho".





ALGUACIL



Imanol Alguacil, que celebraba este jueves su partido número cien al frente de la Real "de la mejor manera posible", ha elogiado a sus jugadores por el encuentro completado de principio a fin en San Mamés, donde ha remarcado que "si alguien ha hecho méritos para ganar hemos sido nosotros".

"No hay ningún partido plácido y nos ha costado al principio ajustar la presión, pero podíamos hacerlo de dos formas y hemos acertado cambiando. El equipo ha hecho un gran trabajo, porque aunque haya parecido fácil es muy difícil que el Athletic en su casa genere tan poco y nosotros hemos podido matar el partido haciendo el 0-2", ha valorado asimismo un radiante Alguacil, que ha querido hacer hincapié en que "defensivamente hemos estado muy serios y tampoco les hemos concedido grandes ocasiones en los últimos minutos".

"Viendo cómo estaban jugando ellos no esperaba este partido, porque venían en alza, lo estaban haciendo muy bien y en todos los partidos estaban teniendo ocasiones, por eso es destacar el trabajo defensivo que hemos hecho presionando arriba y defendiendo después en bloque bajo al final", ha insistido el entrenador de la Real, satisfecho después de haber sumado en los últimos partidos "menos puntos de los que merecíamos por nuestro juego".