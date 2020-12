"La Real está bien, pero somos el Athletic. Somos capaces de ganarles"

"Es una pena que no pueda haber gente en San Mamés", ha comentado Iñaki Williams en la comparecencia de este martes en Lezama al referirse al derbi contra la Real Sociedad, que "está en un buen momento", ha dicho sobre el equipo que dirige Imanol Alguacil. "Un derbi siempre es especial. Somos el Athletic y somos capaces de ganarles en San Mamés", ha señalado el delantero rojiblanco, que ve al equipo en "línea ascendente".



"El derbi vasco es pasión, nos gusta jugar estos partidos. Todo el equipo está con muchas ganas", ha dicho sobre el partido que se disputará este 31 de diciembre, día de nochevieja, a las 14.00 horas. La Real llega a San Mamés tras ser una de las sorpresas positivas en el inicio de Liga, y de hecho se ha mantenido líder durante el primer cuarto de campeonato, aunque no atraviesa su mejor momento tras las últimas derrotas.





"NADIE ME HA REGALADO NADA"

?? Sigue en directo en nuestro canal de Youtube la rueda de prensa de @Williaaams45 ??#AthleticRealSociedad #AthleticClub ?? — Athletic Club (@AthleticClub) December 29, 2020

Sobre las críticas que en ocasiones han acompañado al futbolista por su falta de acierto de cara a gol, Williams ha dicho que "el ruido que se genere en torno a mi nombre me da igual", y ha afirmado que seguirá trabajando para mejorar. "Nadie me ha regalado nada", ha afirmado. "Las críticas que no son constructivasEn cuanto a la participación deen la dinámica del primer equipo, el delantero ha reiterado que "es un sueño" poder jugar junto a él. "Es una ilusión poder ayudarle, corregirle y apoyarle en los entrenamientos", ha dicho.