Emery: "El Athletic me infunde respeto"

Unai Emery está en alerta ante la visita del Athletic al Estadio de la Cerámica. Lejos de respirar tranquilo por la irregular marcha de los rojiblancos en liga, el entrenador del Villarreal se muestra cauto, dado que "nunca he tenido un partido fácil contra ellos". Así de claro se expresó el lunes en sala de prensa al hincar el diente a un encuentro en el que el conjunto amarillo buscará dar continuidad al triunfo firmado el sábado contra Osasuna en El Sadar, donde se impuso 1-3. Este martes, sin embargo, estará enfrente un Athletic al que no dudó en alabar ante los medios de comunicación el técnico de Hondarribia, quien destacó que los de Gaizka Garitano son un equipo "con buenos jugadores y una idea de juego que siempre les hace peligrosos".

"Es verdad que han generado dudas, pero las vienen solventando ganando y compitiendo y yo me guío por sus mejores versiones, que las han tenido siendo un rival con solera y con futbolistas de nivel", advirtió asimismo Emery, quien añadió que los bilbainos "son sólidos atrás y peligrosos arriba, tienen equilibrio en el medio del campo y mucha llegada desde segunda línea, además de contar con desborde y velocidad arriba, lo que les hace ser un rival complicado al que creo que su entrenador ha dado un sello muy definido". "Es por eso que, a pesar de sus dudas, no se rinden y es un equipo que me inspira respeto, trabajo e implicación, por lo que veremos cómo somos capaces de superar su presión y hacerles daño", expuso asimismo el guipuzcoano, que recibe al Athletic tras ceder dos empates en sus dos últimos compromisos como local, lo cual, según manifestó ayer el propio Emery significa "perder puntos, así que queremos ganar para seguir en la línea que estamos".

SIN PISTAS



En cuanto a los cambios que podría introducir hoy en el once, Emery se limitó a apuntar que "no me gusta hablar de rotaciones, sino de crear un equipo". "Cada escenario y cada momento nos lleva a elegir a unos u otros jugadores para mejorar el rendimiento y haremos un repaso para escoger el mejor once", finalizó el entrenador del Villarreal.