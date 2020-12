Garitano: "Ganar en Villarreal sería un gran golpe de efecto"

Gaizka Garitano, entrenador del Athletic, ha dicho que "sería un gran golpe de efecto" lograr la victoria este martes frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, "uno de lo campos más difíciles de Primera", y encadenar así dos triunfos consecutivos por primera vez esta temporada.

"Venimos de estar bien fuera de casa en los últimos partidos, pero nos falta esa victoria. El Villarreal es uno de los equipos de más calidad y es un reto hacer un buen partido allí y ganar", ha indicado el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.







?? Sigue en directo la rueda de prensa de Gaizka Garitano, previa al #VillarrealAthletic de mañana ?? https://t.co/9MKZ3GMVF3#AthleticClub ?? pic.twitter.com/c5MP170fqi — Athletic Club (@AthleticClub) December 21, 2020

Garitano ha destacado del conjunto castellonense que "maneja todos los registros" y que a sus "buenos jugadores y variantes en ataque" con la llegada al banquillo de Unai Emery ha añadido unaque le ha permitido "dar un salto" de calidad.

Ha añadido además que el triunfo del pasado viernes frente al Huesca en San Mamés no ha rebajado una "presión" que ve "necesaria para ganar" este encuentro. "Tenemos que tener la misma hambre y necesidad de ganar. Estamos en un gran club, con una gran exigencia, y no tenemos que bajar un ápice esa necesidad de ganar para este partido. Somos conscientes de la dificultad, pero no ganaremos si no sentimos esa necesidad", ha dicho.

Asier Villalibre, sustituido ante el Huesca tras recibir sendos golpes en la espalda y en la cara, "llegará bastante justo, si es que llega", a Villarreal después de no entrenar ayer con el grupo y a la espera de comprobar su estado en la última sesión.

NICO WILLIAMS

Quien va a empezar a trabajar a sus órdenes es Nico Williams, delantero del filial y hermano menor de Iñaki, un futbolista que "viene pegando fuerte" y a quien quiere "tener cerca" de la dinámica del primer equipo porque, con el Bilbao Athletic sin competición hasta el 10 de enero, podría estrenarse incluso en una convocatoria.

"Lo seguimos desde pequeñito y se está acercando al primer equipo. Juega en banda derecha, es rápido, conduce con las dos piernas y al ser ambidiestro tiene salida por los dos lados. Es rápido, como su hermano, y todavía muy joven. Nos gusta mucho y es un futuro del Athletic", ha dicho.