Ander Capa recupera sensaciones

EN una temporada repleta de altibajos como la actual, en la que todo parece ir cuesta arriba, nada peor que encontrarte con una expulsión tempranera en contra –no se había siquiera cumplido el primer cuarto de hora del choque cuando Raúl García enfiló el camino a los vestuarios–, en un escenario en el que el Real Madrid actúa de local y con un Athletic al que le cuesta un mundo remontar el vuelo cuando las cosas se le ponen cuesta arriba. Pues curiosamente sucedió lo que parecía imposible. El equipo se dejó el alma en un ejercicio magnífico de amor propio y, aunque murió en la orilla, del choque de ayer en el Alfredo Di Stéfano sí se pueden extraer muchas conclusiones positivas en forma de individualismos.

Una de ellos fue Ander Capa. No está el lateral ante su mejor campaña, ni mucho menos, pero el gol que anotó frente al Madrid en una jugada marca de la casa bien podría servirle para levantar el ánimo y recuperar su mejor versión, esa que lució en distintos momentos de la pasada temporada. Sin ser su mejor partido en la parcela ofensiva, no estaba la noche para esfuerzos de ese tipo y sí más defensivos, pues durante muchos minutos el empate pareció posible, Capa hizo lo que mejor sabe hacer para poner la igualada en el marcador en el minuto 52 del choque y dar alas a su equipo.



Las mejores imágenes del encuentro. Fotos: EFE y AFP

, superó la tímida presión de Vinicius,tras un bonito detalle técnico a Óscar de Marcos y. El gol fue una especie de premio a la insistencia del conjunto rojiblanco en ese primer tramo de la reanudación. Demostró el Athletic que no le pesó el gol de Toni Kroos en el descuento de la primera mitad y el tanto le permitió aferrarse al partido.

Indiscutible para Gaizka Garitano, no obstante es el único jugador de campo que ha sido titular en los trece encuentros disputados hasta la fecha por los leones, este le devolvió al técnico la confianza que ha depositado en él no solo este curso, si no desde la llegada del entrenador hace ya dos largos años, con el segundo gol de la temporada. El anterior lo logró ante el Betis.

En un partido muy serio, exigido continuamente ante el ímpetu, excesivo en ocasiones, de un Vinicius que va camino de quedarse en Robinho y no en Ronaldinho, así como con las continuas subidas, especialmente en la segunda mitad, de Ferland Mendy, Capa supo sufrir. No tuvo más remedio, en la línea de todo el equipo.

Notable fue su entendimiento con De Marcos, quien ofreció muy buenas sensaciones no solo en eso que mejor sabe hacer, que es dejarse el alma en cada disputa, si no también en una casi perfecta lectura del choque, sabiendo qué hacer en cada momento. Dio pausa cuando fue necesario y metió una marcha más cuando el partido lo requirió. Garitano recuperó para la causa, la siempre difícil visita al Real Madrid, una banda derecha que fue su apuesta en sus primeros partidos al frente del banquillo rojiblanco. Funcionó con buena nota, hasta el punto de que fabricaron el gol de la igualada. Seguro que el técnico tomó buena nota de cara al futuro. Lo más importante es que Capa recuperó sensaciones y es ya, con dos goles, pichichi del equipo empatado junto a cinco compañeros.

RAÚL GARCÍA

SEGUNDA ROJA COMO ROJIBLANCO

Dos amarillas en 13 minutos. Raúl García vivió el martes su segunda expulsión como jugador del Athletic. El navarro cometió dos errores infantiles que le mandaron a vestuarios cuando ni siquiera se había cumplido el primer cuarto de hora del choque. Suyas fueron los tres primeras faltas del conjunto rojiblanco en el partido. La primera la cometió sobre Luka Modric y las dos siguientes sobre Toni Kroos. Las tres pudieron ser merecedoras de cartulina amarilla, pero el colegiado Gil Manzano se la perdonó en la primera acción, pero no así en la segunda y tercera falta. No hubo discusión alguna y Raúl García dejó a su equipo con diez. Su anterior expulsión como león fue frente al Barça en Copa.

Yeray, baja ante el Huesca. El central de Barakaldo vio ayer la quinta amarilla de la temporada y no jugará contra el Huesca por acumulación de amonestaciones. Su puesto lo ocupará Unai Nuñez.