Las notas de Pako Ruiz: De Marcos y un regreso

El Athletic encajó una nueva derrota en el feudo del Madrid en un partido marcado por la expulsión de Raúl García a los 13 minutos y el notable regreso de Óscar de Marcos

3 Óscar de Marcos. El segundo capitán no ejercía de titular desde la jornada inicial en Los Cármenes para volver al once por delante de Ander Capa, con el que hizo buenas migas, sobe todo en la acción del gol del jarrillero. Comprometido desde el minuto cero, no cejó en su empeño de ofrecerse, presionar y buscar soluciones.

2 Unai Simón. Poco pudo hacer en los tantos madridistas, gestados en acciones de calidad técnica. El de Murgia sacó dos golpeos de Vinicius y Kroos, por lo que se resarció de su gravísimo error en Mestalla.

3 Capa. El portugalujo recuperó sensaciones en el aspecto físico, lo que le aporta ese músculo competitivo que le sirvió para asociarse con De Marcos y firmar un tanto que permitió soñar a los rojiblancos.

3 Yeray. No jugará ante el Huesca al ver la quinta amarilla en el tramo final. Tuvo buenas acciones defensivas pese al poderío de Benzema y asistió a Vesga en la acción que este perdonó el 2-2.

2 Iñigo Martínez. Se tuvo que multiplicar en defensa, sobre todo en el primer acto, en el que asomó intervenciones de gran central. No fue tan seguro en la reanudación, sobre todo en la acción del 2-1.

1 Berchiche. El desarrollo del partido tras la roja a Raúl García le hizo retroceder metros y se vio inseguro a la hora de progresar, quizá porque no llegó a conectar con Berenguer. Tuvo trabajo ante Lucas Vázquez y Carvajal.

2 Vencedor. Regresó al once en un partido de máxima exigencia. Le tocó defender desde que el equipo se quedara en inferioridad numérica, lo que le restó a la hora de tener más balón. Bien en el matiz táctico.

1 Dani García. Repitió de inicio y se colocó por delante de los centrales en una actitud descaradamente defensiva. Salvó algún apuro, pero no supo fijar a Benzema en las dos remates del francés que batieron a Unai Simón.

0 Raúl García. El navarro pedía a voces un regreso a la titularidad, pero su vuelta resultó fatal. Se ganó una expulsión imperdonable para un jugador de su veteranía que mutiló las opciones de los leones.

1 Berenguer. Garitano insiste en el fichaje que ha reclamado. Sin embargo, el de Barañain tuvo poco impacto y apenas aportó ideas a la hora de desbordar, ya que nunca pudo con la marca de Carvajal.

2 Williams. Jugó como hombre más adelantado y lo cierto es que tiró de un evidente desgaste, muy activo a la hora de ofrecerse y buscar soluciones. No acertó en la llegada.

-Córdoba. Volvió a tener minutos en una liga difícil para el bilbaino, aunque no tuvo opciones de reivindicarse.

-Vesga. Probablemente le costó conciliar el sueño al desperdiciar la opción del 2-2 en un remate con su derecha casi a bocajarro ante Courtois que sacó el meta belga.

-Villalibre. Compareció en busca de cazar algún balón que despistara a la defensa blanca, pero se quedó en deseo.

- Muniain. Se tuvo que conformar con pocos minutos, en los que se ofreció para tener balón y sacar algo de peligro.

-Lekue. Asume su rol casi residual, si bien tuvo la oportunidad de progresar en dos acciones que no culminaron.