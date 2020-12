Sergio Ramos, la amenaza en la defensa del Real Madrid

EL Real Madrid, a la espera de sumar a sus filas estrellas de la dimensión del recordado Cristiano Ronaldo, es otro cuando Sergio Ramos (Camas, Sevilla, 30-III-1986) está en el campo. El central andaluz, que comandará esta noche la defensa blanca ante el Athletic, se presenta como líder natural de un equipo que agradece sobremanera su presencia en el eje de una defensa que acostumbra a sufrir de lo lindo cuando no asoma por el verde. No pudo comparecer Ramos por lesión en tres de las cuatro últimas jornadas de liga y los de Zinedine Zidane, que también cayeron derrotados 2-0 frente al Shakthar Donetsk en Champions sin su capitán, no pudieron pasar del empate contra el Villarreal (1-1) antes de ceder en Valdebebas ante el Alavés (1-2). La sufrida victoria firmada sin Ramos en la visita al Sánchez Pizjuán (0-1) alivió en cierta medida una sensación de máxima dependencia, que volvió a ponerse de manifiesto en los dos últimos compromisos con el de Camas en acción.

El crucial triunfo por 2-0 en Champions ante el Borussia Mönchengladbach y la victoria cosechada por idéntico resultado frente al Atlético el pasado sábado sirven como ejemplo del impacto del internacional español en un equipo en el que continúa batiendo récords mientras su renovación se mantiene en el aire. Con contrato hasta el próximo 30 de junio, el 4 del conjunto blanco aguarda una sustancial mejora de contrato para seguir liderando a un Madrid en el que aterrizó en 2005 como futbolista de gran proyección, etiqueta que ha convertido en realidad hasta el punto de figurar con un envidiable palmarés en el que asoman cinco Ligas, cuatro Champions, cuatro Mundiales de Clubes y Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Copas para un total de 22 títulos a nivel de clubes. A dichos logros, además, se unen las dos Eurocopas y el Mundial ganado con España en el ámbito internacional, siendo el defensa más goleador a nivel de selecciones con un total de veintitrés dianas.

Convertido también en el jugador que más minutos ha disputado con el combinado estatal tras superar la marca de Iker Casillas, así como en el defensa con mas goles en su haber en la historia de LaLiga por delante de Fernando Hierro, Ramos acumula quince años prestando sus servicios al Madrid, vigente campeón de liga en un curso 2019-20 en el que el central andaluz rompió todos sus registros goleadores previos al alcanzar los once tantos en el campeonato de la regularidad. Con dicho título de liga dio caza, además, a otra leyenda madridista como Manolo Sanchís en relación al número de títulos logrados con el club blanco, mientras que si esta temporada consigue sumar alguno más a su palmarés igualaría con veintitrés a otro mito blanco como Paco Gento.

EFICAZ ANTE EL ATHLETIC



En cuanto al choque de este martes contra el conjunto rojiblanco, los antecedentes sonríen al de Camas, quien dio los tres puntos al Madrid en la visita del pasado curso de los blancos a San Mamés al convertir un polémico penalti. En total son 29 los partidos que ha disputado ante los leones, con un balance de 23 victorias, 5 empates y una única derrota, la cual tuvo lugar el 16 de enero de 2010 en la antigua Catedral, donde el Madrid cayó entonces por la mínima con gol de Fernando Llorente.

En total, además, son seis goles los que ha marcado Ramos al Athletic, lo que convierte al equipo bilbaino, junto con el Atlético, en la segunda víctima favorita del andaluz, que solo ha castigado en más ocasiones al Sevilla, al que marcado siete tantos. Esta noche, en el Alfredo di Stéfano, Ramos y el Athletic vuelven a encontrarse con tres puntos en juego en el adelanto de la decimonovena jornada liguera, en la que los hombres de Garitano buscarán dar la sorpresa y apartar del gol al de Camas. En caso de haber una pena máxima favorable a los de Zidane, el central blanco volverá a desafiar desde los once metros a Unai Simón, si bien la amenaza del andaluz estará presente también en cada acción a balón parado. El Athletic, consciente de ello, deberá extremar la vigilancia defensiva sobre su figura y tratar de superar al mismo tiempo el muro defensivo que levantará junto a Raphael Verane, pareja de centrales de un Madrid al que intentarán derrotar los bilbainos para dar un salto cuantitativo y cualitativo en la clasificación.

Las declaraciones

Tres puntos "importantes" para Zidane

20 convocados. El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió ayer en rueda de prensa al partido de esta noche ante el Athletic, rival contra el que el técnico galo espera sumar tres puntos "importantes". "El otro día ganamos y lo que queremos es demostrar que el equipo está bien, en una buena dinámica en la que queremos continuar sin pensar en otras cosas", advirtió el francés, que evitó dar pistas sobre la alineación que diseñará para hacer frente a los leones, si bien remarcó que de los malos resultados de hace apenas un par de semanas al gran momento que atraviesan sus honbres "no ha cambiado nada". "Trabajamos fuerte todos los días para mejorar las cosas que hacemos y queremos seguir con lo que estamos haciendo últimamente para demostrar como equipo lo que somos, nada más", incidió Zidane, que ha citado a los veinte jugadores disponibles.