Nolito llega a San Mamés en racha goleadora

El gaditano, relanzado en el Celta, aterriza en San Mamés en racha tras ver portería en las dos últimas jornadas

MANUEL Agudo, más conocido como Nolito (Sanlúcar de Barrameda, 15-X-1986), posará como titular esta noche en San Mamés con el reto de ver portería por tercer partido consecutivo. Después de cantar bingo ante dos de sus exequipos al vacunar al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y al Granada en Balaídos, el gaditano tiene al Athletic en el punto de mira, si bien sus números frente al conjunto rojiblanco no resultan temibles ni mucho menos. En los doce encuentros disputados ante los leones, el delantero del Celta solo ha vencido en cuatro ocasiones, cosechando dos empates y seis derrotas. Sus dos goles al Athletic, eso sí, los ha firmado en Bilbao, donde marcó como celtiña en liga en el curso 2014-15 para dar un punto a su equipo y en la campaña 2018-19 en Copa como sevillista victoria mediante.

El 1-3 con el que los hispalenses se impusieron a la tropa de Gaizka Garitano figura como uno de los cuatro triunfos sumados por Nolito contra un rival al que consiguió derrotar por primera vez en diciembre de 2013 como jugador del Celta, también en Copa, y frente al que ha sonreído en sus tres últimos enfrentamientos. En ninguno de ellos ha logrado el Athletic apartar de la victoria a un futbolista que, por otro lado, sufrió una grave lesión en Lezama en enero de 2019. El Sevilla, desplazado entonces hasta la capital vizcaina con vistas a medirse a los bilbainos en la decimonovena jornada liguera del curso 2018-19, vio cómo el gaditano sufría una lesión en el peroné durante un entrenamiento celebrado en la factoría rojiblanca.

Tras conocer el adverso parte médico, con tres largos meses por delante para recuperarse, el Athletic no dudó en mandar ánimos al de Sanlúcar de Barrameda a través de las redes sociales. "Ánimo Nolito, ya sentimos que te hayas lesionado en nuestra casa. Esperamos verte muy pronto en los terrenos de juego y que lo vuelvas a hacer también en San Mamés, pero sin marcar", le transmitió en una muestra de cariño y afecto el club bilbaino, que no tuvo a Nolito enfrente en ninguno de los dos partidos correspondientes al pasado ejercicio. La última vez que unos y otros se vieron las caras fue en la última jornada de la temporada 2018-19, cita en la que el gaditano disputó los diez últimos minutos tras salir desde el banquillo. El recuerdo de lo sucedido aquella tarde no puede ser más amargo para el Athletic, pues perdió el billete europeo al ceder 2-0 ante un Sevilla dirigido por Joaquín Caparrós sin nada en juego.

indiscutible



De vuelta al Celta el pasado 18 de junio apoderándose de la ficha que dejó libre en el tramo final de liga el guardameta Sergio Álvarez por una lesión de larga duración, Nolito asoma en el presente como una pieza fundamental para el cuadro gallego. El argentino Eduardo Coudet, decidido a recuperar la mejor versión de los puntales de un equipo liderado por Iago Aspas, al que ha dado un nuevo impulso desde su llegada, va camino de lograr que el 9 del Celta vuelva también por sus fueros.

Tras un inicio de campeonato complicado a todos los niveles, con la destitución del técnico Óscar García de por medio, Nolito ha elevado no en vano sus prestaciones en los dos últimos compromisos para satisfacción propia y, sobre todo, de Coudet, sabedor del contrastado nivel de un futbolista capaz de resolver partidos en caso de estar iluminado. El Athletic, en alerta, aguarda la llegada a San Mamés del gaditano, una conocida amenaza para un equipo que buscará enlazar la tercera jornada sin perder tras golear al Betis y firmar las tablas con el Getafe a domicilio.

Eduardo coudet

"Tendremos un gran rival"

Espera un "partido difícil". Eduardo Coudet, entrenador del Celta, afronta esta noche en San Mamés su tercer partido al frente del Celta con el objetivo de sumar los tres puntos a costa del Athletic, equipo al que se refirió ayer en rueda de prensa para destacar que "tendremos un gran rival". "Nuestra idea es intentar jugar de la misma manera en cualquier campo y ante cualquier rival, tomando obviamente las precauciones necesarias y pensando siempre en generar cosas buenas. El Athletic será un rival muy duro que está sacando buenos resultados en casa, así que será un partido difícil, pero trataremos de sostener una idea de juego", relató el técnico argentino, que no quiso dar pistas sobre el once inicial por el que apostará frente a los rojiblancos, pues "intento evaluar y ver lo que es mejor para hacer cada alineación, aunque considero que todos deben estar preparados y al cien por cien para cuando les toque jugar".