Garitano: "Somos los más ambiciosos del mundo"

bilbao – "La Primera División es muy difícil para nosotros". La reflexión de Gaizka Garitano tras la dolorosa derrota del Athletic el pasado jueves frente a un Cádiz que jugó con nueve durante casi media hora generaron su punto de polémica entre la masa social rojiblanca, que entendió un mensaje que quiso matizar ayer el entrenador, sorprendido incluso por la insistencia en interrogarle sobre el asunto. "No pongáis palabras que no he dicho. He dicho que cada partido es difícil para el Athletic y para todo el mundo. La Primera es muy igualada y cualquier club con menos nombre que el nuestro es difícil para cualquiera", recalcó Garitano, molesto incluso por la reiterada pregunta. "Hay mucha igualdad y a todos nos cuesta. Es lo que quería decir, no lo que me estáis diciendo. No he dicho nada de la permanencia ni nada de eso", incidió el derioztarra, quien dijo ser "consciente" de "dónde tiene que estar el equipo por historia, club y afición". "El año pasado llegamos a la final de Copa y sabemos lo que se nos exige y lo que trae cada derrota. Tenemos bastante claro dónde estamos y los objetivos que tenemos, que son los mas ambiciosos del mundo".

El discurso de Garitano, por tanto, ha dado un giro radical en una puñado de horas. Sabedor de la trascendencia del derbi de hoy ante el colista, el entrenador rojiblanco quiere estimular a los suyos, a los que reclama estar a la altura de la exigencia que requiere el partido, ante lo cual echó mano de una estadística que, a su juicio, avala su propuesta, aunque no se corresponda en resultados, debido a las carencias que tiene el equipo en la pegada y que él mismo reconoce: "Somos el equipo que menos concede en liga, al que menos le tiran a gol y entre los tres palos, si bien con lo poco que nos han hecho nos ha hecho cuatro goles. Defendemos bien y estamos jugando bastante en campo contrario, centrando mucho, pero nos falta generar ocasiones más claras. El dominio que hemos tenido no se ha visto recompensado con goles y en los últimos metros nos ha costado. Es en lo que tenemos que mejorar".

Garitano, que ha citado al fichado Álex Berenguer con un solo entrenamiento en su haber para dejar fuera al cachorro Oier Zarraga, intuye un derbi complicado ante un Alavés "fortísimo en el juego aéreo" y del que destacó su contragolpe y a los futbolistas ofensivos del cuadro de Pablo Machín, que aún no conoce la victoria. Hizo mención a Joselu, Lucas Pérez, Guidetti y Deyverson, de los que destacó su "velocidad y remate". Por ello, el derioztarra avisó de que su equipo debe "mezclar jugadores que se asocien bien con otros físicos que te exigen este tipo de partidos en el que va a haber muchos duelo", una reflexión que puede propiciar la titularidad de Mikel Vesga en la medular, en tanto que arriba podría comparecer de inicio Asier Villalibre, "el nueve que tenemos".