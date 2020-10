Enrique Martín Monreal y Jon Andoni Goikoetxea, que saben de primera mano de la evolución del navarro durante su etapa en Osasuna, analizan la fuerte apuesta del Athletic

pocos conocen mejor la evolución como futbolista de Álex Berenguer (Barañain, 4-VII-1995) que Jon Andoni Goikoetxea y Enrique Martín Monreal. El primero, exjugador de Athletic y Osasuna, tuvo al navarro a sus órdenes en el Cadete A y Juvenil de Liga Nacional del club rojillo antes de estudiar su primera y única temporada en Primera División bajo la condición de secretario técnico de Osasuna entre enero y junio de 2017. Quien hizo debutar en la máxima categoría del fútbol estatal al nuevo jugador del Athletic fue, precisamente, un Martín Monreal que también le siguió de cerca durante su etapa de formación como director del fútbol base de la entidad navarra. Ambos, así las cosas, admiten conocer "muy bien" a un futbolista que recala en Bilbao "en el mejor momento de su carrera", según aseguran, convencidos de que Berenguer "puede ser un jugador importante" para un Athletic que ha hecho una fuerte apuesta para hacerse con sus servicios al abonar 12 millones de euros al Torino.

"Es un jugador que puede jugar en banda izquierda, por la derecha y también por dentro al poder sacarle mucho rendimiento en varias posiciones. Viene, además, de un campeonato que le habrá exigido mucho a nivel de entrenamientos y partidos, por lo que llega al Athletic con los papeles en regla y con un bagaje importante. A partir de ahora, eso sí, tendrá que plasmar todo eso en el campo", expone Martín Monreal, mientras que Goikoetxea añade al respecto que "en el Torino, al igual que en Osasuna, lo he visto incluso como carrilero, aunque esa demarcación le cueste un poco más por cuestión de trabajo, pero es polivalente y esa condición hoy en día es muy importante".

"Quizás esperaba que hubiera tenido unas cifras goleadoras más altas, pero es un futbolista interesante para el Athletic y esperemos que le quede lo mejor por delante, porque está en una buena edad", añade el ahora ojeador del Barcelona, quien no negoció como secretario técnico el traspaso de Berenguer al Torino en 2017, si bien confiesa que "me sorprendió y me chocó que el Athletic no apostase más fuerte por él". En cuanto al desembolso realizado tres años después por el club rojiblanco, el propio Goikoetxea subraya que "el Athletic tiene ese hándicap y todo el mundo le exige al saber el mercado que tiene, pero normalmente con los jugadores navarros siempre ha acertado. Pasó también cuando pagaron seis millones por Javi Martínez sin haber debutado en Primera y esta me parece otra buena inversión".

"Con lo que está pasando ha caído el número grandes operaciones y hay que valorar el dinero en su medida, pero si el Athletic ha quedado contento con lo que ha pagado solo falta que Álex responda a esa confianza", apunta por su parte Martín Monreal, que no tiene ninguna duda de que el navarro, en caso de tener que pasar por el banquillo o verse abocado a esperar su oportunidad, sabrá hacerlo sin generar problema alguno en el vestuario, pues "nadie le ha regalado nada en el trayecto que lleva en el fútbol, ha habido momentos en los que ya le ha tocado esperar, lo ha hecho y cuando ha salido se ha partido la boca".

"Si en un momento dado Garitano le deja en el banquillo, no se va a deprimir, ni nada similar. Sabe que llega a un club fuerte y que tendrá competencia, pero no es un tipo que se venga abajo, ni que genere problemas", agrega el hombre que le hizo debutar en Primera en el curso 2016-17 tras encontrar en él un año antes un jugador "que tenía una carencia para mí un poco limitante, en el sentido de que entraba muy bien de izquierda para dentro, pero a veces se le olvidaba que también podía salir por la izquierda para llegar a línea de fondo".

"Traté de ampliarle un poco su perspectiva futbolística, hacerle un poco más plural y abierto en su juego para no buscar solo el golpeo y poco a poco fue haciéndose un jugador más completo. Tiene desparpajo, buen golpeo con las dos piernas y es un chaval extrovertido y abierto que hace rápido amigos, por lo que seguro que aterriza bien en el Athletic", profundiza Martín Monreal, quien no olvida que uno de los mejores partidos de Berenguer en Primera fue, curiosamente, en San Mamés, donde "le hice trabajar en defensa como carrilero sobre Williams y realizó un partidazo, porque en el apartado ofensivo también hizo cosas muy interesantes".

"LE PEDÍA MÁS TRABAJO" Antes, durante su etapa de formación en Osasuna, Goikoetxea recuerda que "con 14 y 15 años ya destacaba al ser un jugador rápido, dinámico y con muy buen golpeo; era diferente al resto, pero le faltaba continuidad y yo le pedía más trabajo y que peleara más, porque le costaba trabajar y se conformaba a veces con hacer tres jugadas puntuales". "Fue mentalizándose, creciendo y cuando pasó al Promesas empezó a trabajar más. De la mano de Martín Monreal maduró rápido en el primer equipo y ahora es un jugador con mucha chispa por banda y con muy buena conducción que habrá crecido mucho en la Serie A", indica el exinternacional navarro, cuyas palabras secunda Martín Monreal, quien añade que "en Osasuna teníamos dos jugadores con un desarrollo algo tardío con 14 años y uno de ellos era Álex, pero se tuvo paciencia con él al tener muchas cualidades y fue un acierto".

Ahora, en pleno 2020, Berenguer aterriza en el Athletic con el reto de convertirse en un hombre importante para Garitano, quien tendrá a su disposición a un jugador con el dinamismo como seña de identidad tras un paulatino y constante crecimiento como futbolista.

