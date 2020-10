Iker Muniain: "Estamos fastidiados pero esto acaba de empezar"

El capitán del Athletic Iker Muniain reconoció al final del partido que él y sus compañeros están "fastidiados" por la derrota de esta tarde-noche en San Mamés ante un Cádiz que acabó con nueve jugadores, pero cree que "no hay que ser más pesimista de la cuenta" porque "esto acaba de empezar".

"Estamos fastidiados por esta derrota en casa porque veníamos de un buen partido en Ipurua y hoy esperábamos prolongar esas buenas sensaciones", dijo Munian nada más acabar el encuentro a los micrófonos de Movistar LaLiga.

"Es un golpe duro perder en casa pero no podemos ser mas pesimistas de la cuenta, hay que levantar la cabeza y el domingo hay otra pelea con el Alavés en un derbi", comentó el navarro.

Sobre el partido, explicó que han "llevado el peso en la primera parte", pero que el Cádiz "ha estado bien ordenado y ha sido difícil". "Ha sido un partido con pocas ocasiones claras que se ha decidido por una jugada desafortunada, una pena pero esto acaba de empezar y hay que seguir", añadió.

Al respecto de haber recibido el 0-1 ya con el rival con diez jugadores y no haber podido ni empatar jugando casi media hora once contra nueve, asume que, "a veces, cuando te quedas en superioridad se abren mas espacios y puedes tener mas opciones". Pero que hoy, tras buscar el empate "por las bandas, por el centro y colgando balones, no ha habido manera".

En ese sentido, también cree que "hay que dar mérito" al Cádiz, que "ha cerrado los espacios". Por último, lamentó no haber "aprovechado haber jugado con dos jugadores más" y no poder "sumar ni siquiera un punto".