Garitano desdice a Núñez, que será titular

Bilbao – No acostumbra Gaizka Garitano a entrar en polémicas, menos aún en la previa de un partido, pero el técnico no pudo escurrir ayer el bulto al ser cuestionado en rueda de prensa por su supuesta conversación al inicio del curso con Unai Núñez, quien aseguró la pasada semana en la entrevista en la que pidió salir cedido para renovar así su contrato como león que tanto Rafa Alkorta como el propio Garitano le habían transmitido a él y a sus agentes que "ahora mismo soy el tercer central". Ayer, lejos de morderse la lengua, el técnico derioztarra fue claro y contundente: "No es verdad. En mi vida le he dicho a un jugador que es tercer central o cuarto centrocampista. Nunca hablo con los representantes y tampoco les conozco. No es verdad".

Así de tajante se mostró Garitano ante las llamativas declaraciones de Núñez, a quien el entrenador rojiblanco confirmó como titular hoy ante el Eibar tras la baja por lesión de Yeray Álvarez y al no dar tampoco demasiada importancia a lo que dicen los futbolistas. Garitano, no en vano, aseguró que "más que lo que dicen", tiene en cuenta "lo que hacen en el campo" sus pupilos y, en ese sentido, destacó que Núñez "está bien". "El año pasado jugó 25 partidos, que son muchos. Es muy buen central, confiamos en él, queremos que esté en el Athletic muchos años y mañana –por hoy– va a jugar y esperemos que, como siempre, dé un buen rendimiento", apuntilló el de Derio en relación al central portugalujo tras expresarse también con suma claridad sobre el segundo cambio de día y hora consecutivo al que se han visto expuestos esta temporada los leones.

Garitano, sin medias tintas, lamentó, preso del hartazgo, que "nos ha tocado las dos semanas no saber cuándo jugábamos y, por tanto, no saber qué contenidos trabajar. Es una gran falta de respeto a los profesionales de los clubes y un desastre no saber cuándo vas a jugar, porque esto no tiene seriedad". Indignado con la situación, el técnico también fue cuestionado por las críticas recibidas tras la derrota en Granada, las cuales asegura entender, pues "nunca leo nada y no sé si ha habido muchas críticas, pero me parece muy normal que las haya porque las hay siempre cuando se pierde".

"Buen ambiente" "Los jugadores tienen que acostumbrarse también, porque entra dentro de nuestra profesión y sabemos que si ganamos estaremos más cerca de que la gente hable bien de nosotros, pero el ambiente es bueno, los jugadores están bien y lo que tenemos que hacer es ganar cuanto antes intentando hacer un buen partido en Eibar para sumar los tres puntos", remarcó el timonel de la nave rojiblanca, que calificó a Asier Villalibre como "el único delantero centro de verdad" de un equipo que buscará la victoria en Ipurua a la espera de lo que deparen los últimos días del mercado de fichajes, si bien Garitano dejó claro que pese a estar "enterado a diario de los movimientos que quiere hacer el club", su trabajo "no es ese".