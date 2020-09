Mikel San José habla del Athletic en Birmingham: "Fue difícil marcharme, era mi casa"

Mikel San José ha sido recientemente fichado por el Birmingham City, equipo de la segunda división inglesa, y sus primeras declaraciones han sido dirigidas al club que considera su casa, el Athletic. "Fue difícil marcharme, es realmente duro después de 11 años. Siento que es mi casa. Pasé 11 años en el primer equipo...Pero las cosas son como son", ha relatado el exrojiblanco, tal y como recoge un medio local.





Happy to be here, can't wait to join the team and start working together. This will be very exciting season. Let's go @BCFC. ???? pic.twitter.com/SgIMVftvmC