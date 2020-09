Morcillo pone algo fresco

La primera, en la frente. El Athletic no pudo empezar la liga con peor pie, ya que sufrió una derrota que maltrata su imagen tras un nuevo nefasto partido en Los Cármenes, campo en el que despidió de mala manera el pasado curso. Jon Morcillo, el debutante, fue el que puso algo interesante.



1 Unai Simón. El Granada remató en dos ocasiones y en ambas hizo gol, aunque el de Murgia, bien en un par de salidas, nada pudo hacer para evitar el acierto de Herrera y Milla.

El portugalujo fue uno de los pocos rojiblancos que aportó llegada con dos incursiones que no encontraron remate, sobre todo por parte de Raúl García en la primera de ellas. Inesperada su sustitución.Seguro en los inicios, le tocó dar salida con una serie de balones en largo, lo que no fue una buena noticia para los rojiblancos, que tampoco presumieron del blindaje de antaño. El barakaldés debe ir a más.Ha superado sus molestias musculares, pero no pudo evitar el derrumbe de los leones a vuelta de vestuario. Un desajuste propició que Herrera le ganara el salto en el primer gol andaluz.Yuri Berchiche viajó a Granada, pero no participó, lo que le dio la oportunidad al de Zumarraga, que no se complicó la existencia, salvo en pequeños detalles.Venía de hacer una floja pretemporada y acentuó ese déficit en su juego. No sumó en la creación y mostró debilidades a la hora de frenar a sus rivales.Su titularidad fue u, que arriesgó con un plan en la medular que da para lo que da. Se despistó en el marcaje de Herrera en el 1-0 y poco después fue sustituido.Ejerció de interior y de lateral. Quiso sumar en ataque, pero sus errores, fatales, los cometió atrás. No cerró el servicio de Maroto en el primer tanto local y se equivocó en la sentencia de Milla. Dos momentos que le penalizan.Supuso suy lo cierto es que, al margen de que le queda por coger algunos tics que se necesitan en la élite. Pegado a su costado izquierdo, fueTrabajador, aportó algo de aire fresco al juego ramplón del equipo.Ubicado en la posición que más le gusta, el capitán fue protagonista en un par de detalles con peligro, pero quizá se quedó en poca cosa para un futbolista de su rol.El pichichi rojiblanco la liga pasada ejerció como nueve y se peleó con la zaga rival como es habitual en él, pero sin fortuna. No llegó a un servicio de Capa y gozó de una buena ocasión que se le fue fuera. No acabó el encuentro.Su suplencia se explica en que está lejos de su mejor momento de forma. Intentó cosas y el larguero le privó de acortar distancias. El parón le debe servir para ponerse a punto.Compareció para ofrecer más posesión, aunque sus intenciones se quedaron al meros artificios.Apareció con todo perdido y en sus minutos no cejó en sus deseos de ser protagonista, sin suerte.Jugó a la desesperada, si bien tuvo tiempo para mostrar ciertos detalles.Apenas tuvo tiempo para demostrar cosas en su segundo duelo como león.