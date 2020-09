El Athletic, derrotado en sus dos últimos estrenos ligueros como visitante, no debuta con victoria lejos de San Mamés desde 2013

el Athletic, al igual que el pasado verano, inaugurará una nueva edición de liga este viernes. Lo hará, con el dulce recuerdo del triunfo logrado ante el Barcelona en la apertura del curso 2019-20 en San Mamés, visitando el mismo escenario en el que cerró una reciente e irregular temporada en la que no pudo conseguir el anhelado billete continental. El estadio Nuevo Los Cármenes de Granada albergará el esperado choque entre nazaríes y rojiblancos, que tienen un reto pendiente a domicilio. Han pasado ya siete años desde la última vez que los leones arrancaron una liga con victoria lejos de Bilbao. El logro data del 17 de agosto de 2013, fecha en la que los bilbainos se impusieron 1-2 al Valladolid en el encuentro que significaba el regreso de Ernesto Valverde al banquillo rojiblanco. Los goles de Markel Susaeta e Iker Muniain dieron los tres puntos a un equipo que no ha vuelto a cantar bingo desde entonces como visitante en la primera jornada.

Cierto es, no obstante, que cuatro de los seis últimos debuts en el campeonato de la regularidad han sido en La Catedral, con solo dos compromisos fuera de casa ante el Málaga en la campaña 2014-15 y el Sporting de Gijón en la 2016-17. En ambas citas mordieron el polvo los rojiblancos, que cedieron por 1-0 frente al cuadro malacitano en La Rosaleda con gol de Luis Alberto un 23 de agosto de 2014, y por 2-1 en su visita al Molinón dos años después. El tanto firmado entonces por Borja Viguera no fue suficiente para contrarrestar las dianas previas de Duje Cop y Víctor Rodríguez. Fueron dos encuentros en los que el Athletic no pudo consumar el objetivo de arrancar con buen pie un campeonato que sí ha iniciado con sendas victorias las dos últimas temporadas, ambas con partidos programados en San Mamés.

Al citado triunfo del pasado curso contra el Barcelona con gol para el recuerdo de Aritz Aduriz se unen los tres puntos sumados en el estreno de Eduardo Berizzo como técnico frente al Leganés, que perdió en Bilbao el 20 de agosto de 2018 por 2-1 como consecuencia de los tantos firmados por Peru Nolaskoain e Iker Muniain. El de la Txantrea, sobre la bocina, desniveló la balanza después de que Jonathan Silva, a la media hora de juego, pusiera las tablas en el marcador. Celebró con entusiasmo la hinchada rojiblanca el que pasado el tiempo significaría la única victoria liguera de Berizzo a los mandos del Athletic, que arrancó el ejercicio anterior (2017-18) con un empate sin goles ante el Getafe, también en La Catedral, testigo de los tres últimos estrenos en la competición de los leones.

LA ÚLTIMA DÉCADA



El saldo de resultados en los debuts en liga de los diez últimos años es de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. En los dos primeros partidos de la última década, el Athletic venció y empató. En 2010, con Joaquín Caparrós como entrenador, ganó en su visita al Hércules con un solitario y determinante gol de Fernando Llorente, mientras que un año después, con Marcelo Bielsa en el banquillo, firmó las tablas como local contra el Rayo Vallecano con un zarpazo de Ander Iturraspe que igualó minutos después José María Movilla.

Los antecedentes

Estrenos ligueros del Athletic

2019-20: Athletic 1-0 Barcelona

2018-19: Athletic 2-1 Leganés

2017-18: Athletic 0-0 Getafe

2016-17: Sporting 2-1 Athletic

2015-16: Athletic 0-1 Barcelona

2014-15: Málaga 1-0 Athletic

2013-14: Valladolid 1-2 Athletic

2012-13: Athletic 3-5 Betis

2011-12: Athletic 1-1 Rayo

2010-11: Hércules 0-1 Athletic