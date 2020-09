De Marcos: "Si sigo será porque me lo gano, no quiero que nadie me regale nada"

Oscar de Marcos, que acaba su contrato con el Athletic el 30 de junio del próximo año, subrayó que no quiere que "nadie" le "regale nada" y que si prolonga su vinculación "será porque" se lo "gana" con su rendimiento sobre el terreno de juego.

"En todos los trabajos a cada uno se le juzga por lo que rinde y no quiero que nadie me regale nada. Si el club cree que deportivamente no debo seguir porque mi rendimiento ha bajado lo entenderé. No hay ningún problema, somos adultos y son cosas normales", explicó De Marcos en una rueda de prensa telemática.

El polivalente futbolista alavés, de 31 años, desveló que ya ha mantenido una primera conversación, "muy amena", con el director deportivo, Rafa Alkorta, sobre este asunto.

"Los dos sabemos lo que hay. Vamos poco a poco. Vengo de un año que he estado mucho tiempo lesionado y hay que ver como responde mi tobillo, cómo respondo yo e ir viendo. Por el club y por mi parte no va a haber ningún problema. Todo va a ser con normalidad", señaló De Marcos.

"Voy a estar aquí siempre que el club me necesite y yo me sienta en disposición de ayudar al club. Intentaremos llevar un año lo más normal posible y ya se verá qué pasa dentro de unos meses", añadió el jugador sobre este tema.

El alavés, a la vista de los amistosos de preparación, podría estrenar la temporada como titular en Granada, una circunstancia que aún desconoce pero por la que peleará "hasta que cuelgue las botas".

"Estos años me ha tocado vivir prácticamente todos los roles. Suplente, no convocado, titular indiscutible, jugar en varias posiciones... He vivido de todo. Lo importante es tener buena actitud, ser positivo y estar en la mejores condiciones. A partir de ahí, ayudar donde toque", incidió.

De Marcos, el segundo futbolista de la actual plantilla con más partidos con el Athletic (398) solo por detrás de Iker Muniain, asume con "muchísima ilusión" un "rol" de veterano que le "toca coger" tratando de "ser responsable y ayudar a los chavales" como lo hicieron con él cuando llegó al equipo rojiblanco en 2009.

El de Laguardia destacó en ese sentido que la presencia en la pretemporada de un buen número de canteranos "es lo que nos tiene que generar ilusión".

"Los jóvenes vienen muy bien, son muy buenos jugadores. Ese el fuerte del Athletic y lo que me gusta defender. Y ver a un jugador como Nico (Serrano) de 17 años que parece que es uno más es ilusionante", dijo destacando también el papel de otros cachorros como Jon Morcillo, Unai Vencedor y Oier Zarraga.

Cuestionado también sobre la posible llegada de Javi Martínez, con quien ya compartió vestuario en la etapa del navarro en Bilbao, apuntó que "en el caso de que viniese todo lo que sea mejorar la plantilla sería bueno para el equipo".