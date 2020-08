El Athletic, a vueltas con el futuro de Herrerín

El futuro de Iago Herrerín (Bilbao, 25 de enero de 1988) continúa en el aire. El guardameta del Athletic está citado junto al resto de sus compañeros desde hoy en las instalaciones de Lezama de cara a someterse a las pertinentes pruebas físicas y médicas con anterioridad al inicio de los entrenamientos el jueves a las órdenes de Gaizka Garitano, aunque es bien conocido el deseo del futbolista de no continuar en la disciplina rojiblanca. Herrerín, a sus 32 años de edad, no se encuentra a gusto en Bilbao, donde no es feliz porque considera que no se le valora en su justa medida especialmente por una parte de la masa social, por lo que vería con buenos ojos emprender una nueva andadura profesional. Rafa Alkorta, el director deportivo de la entidad, manifestó en su última comparecencia pública su disposición a escuchar ofertas por el portero, que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, siempre que sean interesantes para el club. A fecha de hoy, no han llegado a Ibaigane propuestas por el bilbaino que, con todo, se mueve en el mercado a través de sus representantes.

La opción de Herrerín de recalar en el Galatasaray en calidad de cedido parece haberse enfriado y el propio club turco maneja ya otras opciones para buscar un recambio temporal al uruguayo Fernando Muslera, lesionado de larga duración, por lo que el guardameta, con 119 partidos oficiales como león en su historial, debe mirar a destinos más cercanos. Son varios los rumores que ponen el acento en el rojiblanco, que cuenta con un cierto caché en el fútbol estatal, debido no solo a su trayectoria en el Athletic, sino también a sus etapas en el Numancia (2012-13) y en el Leganés (2016-17), dos conjuntos en los que ejerció como cedido por parte de la entidad bilbaina y en los que dejó buenos recuerdos gracias a sus meritorias prestaciones.

El Cádiz, que retorna a LaLiga Santander quince temporadas después de su último descenso, es uno de los equipos que podrían estar interesados en contar con los servicios de Herrerín, según especulan medios cadistas. Álvaro Cervera, técnico del conjunto amarillo, ha pedido a su director deportivo, Óscar Arias, un refuerzo en la portería y prioriza un guardameta con experiencia en la máxima categoría y de la que carecen los actuales porteros de la plantilla, con el veterano Alberto Cifuentes, de 41 años de edad, a la cabeza. Herrerín entre en el perfil que busca Cervera, sobre todo porque el bilbaino quiere salir del Athletic, sin embargo el Cádiz no está dispuesto a rascarse en exceso el bolsillo, por lo que plantearía la opción de una cesión o en su defecto un contrato de mayor duración en caso de que el portero rescindiera su relación con el club rojiblanco. Iago Herrerín, no obstante, no el único nombre que manejaría Óscar Arias, que habría contactado también con el argentino Jeremías Ledesma, de 27 años de edad y que milita en el Rosario Central.

Máxima puntuación. El Athletic encabeza junto a otros once clubes de LaLiga Santander el índice de transparencia 2019 elaborado por Transparencia Internacional, que ha analizado durante varios meses las webs oficiales de los 42 equipos que ejercen en Primera y Segunda División, a los que ha testado en información sobre el club, las relaciones con los socios, aficionados y público, la transparencia económico-financiera, la transparencia en las contrataciones y suministros y los indicadores de la ley de transparencia. La entidad que preside Aitor Elizegi recibe la máxima puntuación posible (100 puntos).

