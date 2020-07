Vida extra para un Athletic con opciones europeas

Bilbao – El Athletic tiene más vidas que un gato. De lo contrario, no se entiende que tras enlazar dos derrotas, frente al Real Madrid y el Sevilla, y con solo tres jornadas por disputarse, aún mantenga intactas sus aspiraciones europeas. Buena parte de culpa la tiene la Real Sociedad, que cayó derrotada el viernes en su campo ante un Granada (2-3) que se mete de lleno en la pelea por disputar la próxima edición de la Europa League. Getafe, sexto con 53 puntos, y la Real, séptima con 51, ocupan ahora mismo los dos puestos por los que suspiran Valencia (50), Granada (50) y Athletic (48) en un esprint final que se antoja emocionante cuando menos.



En la ruleta de la suerte, al conjunto rojiblanco le ha tocado una vida extra. Está en su mano aprovecharla, para lo que deberá lograr un pleno de victorias en los tres encuentros que restan para la conclusión de un atípico campeonato, empezando por el choque que esta tarde (17.00 horas, La Nucía) le medirá al Levante, un equipo que no tiene más que la honra en juego y que viene de perder ante el Mallorca y de enlazar sendos empates contra la Real y el Valladolid.

El Athletic debe imponer su necesidad ante un rival que está ya de vacaciones, pero que cuenta con un gran entrenador que tiene a su disposición a un buen puñado de peloteros y futbolistas muy rápidos en la delantera. Sus puntos débiles son la irregularidad y la defensa, como queda demostrado con el hecho de que Aitor Fernández es el guardameta de LaLiga Santander que más paradas ha realizado en el campeonato.

El choque, que se disputará en La Nucía (Alicante) debido a las obras que el Levante está llevando a cabo en su propio estadio, se desarrollará, en principio, por debajo de los 30 grados, por lo que el calor no deberá ser excusa para los bilbainos. Eso sí, no puede pasarse por alto que el Athletic afrontará el partido con solo 65 horas de descanso, siete menos de las teóricas 72 que debían pasar entre una cita liguera y otra, como así lo aseguró Javier Tebas, presidente de LaLiga, días antes de la reanudación del campeonato. No se ha quejado en exceso el Athletic, cosa que sí han hecho otros equipos, pero Gaizka Garitano deberá esperar casi hasta última hora para elegir un once en el que habrá, seguro, un puñado de novedades.

Por lo pronto, tal y como avanzó ayer el técnico, Yuri Berchiche y Beñat Etxebarria –este último inédito tras la reanudación de la liga–, serán baja esta tarde por lesión, lo mismo que Yeray Álvarez; mientras que Dani García cumplirá sanción tras haber visto ante el Sevilla la décima cartulina amarilla del curso. Además, tampoco podrá ser de la partida Ander Capa, con una sobrecarga, mientras que Iñaki Williams e Iñigo Córdoba evidenciaron síntomas de cansancio en el encuentro del jueves.

Así las cosas, la alineación del Athletic podría ser la siguiente: Simón en portería; De Marcos, Núñez, Iñigo y Balenziaga en defensa; Vesga y Unai López en el centro del campo; Williams, Raúl García y Muniain más adelantados; y Villalibre en punta. Son tantas las bajas en el equipo, que Garitano no pudo ni si quiera completar una convocatoria de 23 futbolistas a pesar de que incluyó a tres porteros, a Sancet, Vivian y Vencedor.

garitano habla sobre europa

El entrenador rojiblanco se refirió ayer a las opciones que tiene su equipo de alcanzar puestos europeos en las tres jornadas que restan para la conclusión de la liga. "Depende más de lo que hagamos nosotros, no de mirar tanto a lo que pasa en otros campos. Lo de los otros campos te favorece siempre y cuando ganes tú. Estoy más preocupado por lo nuestro", expuso. Además, cuestionado sobre si hace cuentas de los puntos que tendría que sumar su equipo, dijo que esas cosas "no valen". "Están las míticas cuentas de los equipos que están abajo y que dicen que si ganan tres partidos salen de ahí, cuando igual no han ganado tres partidos en toda la liga. Para ganar los tres primero tenemos que ganar el primero. Si ganamos, nos acercamos, si perdemos, nos alejamos".

Además, Garitano habló también acerca del VAR: "Hemos notado que después del parón los criterios y las cosas que están pasando no pasaban antes. Es la sensación que tenemos todos, que después del coronavirus ha habido una tendencia diferente a pitar cosas. Sabemos que es difícil arbitrar y tomar decisiones, por lo que nosotros nos tenemos que preocupar más del aspecto del juego. En lo otro no podemos intervenir más. Si haces un buen partido estarás menos expuesto a las decisiones que se puedan tomar". Agregó que "lo que nos dijeron es que las jugadas grises no se iban a entrar a valorar y vemos que sí se entra mucho a valorar y en otros muy manifiestas, de penaltis claros, no se llama. Es el criterio de una cosa u otra. Como está funcionando no es lo que se nos dijo al principio".