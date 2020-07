Yuri, Capa y Beñat se suman a las bajas de Dani García y Yeray

Yuri Berchiche, Ander Capa y Beñat Etxebarria, los tres con problemas físicos, se han quedado fuera de la convocatoria del Athletic para el partido frente al Levante y se han sumado a las bajas del sancionado Dani García y el también lesionado Yeray Álvarez de cara al encuentro del domingo en el Olímpic Camilo Cano de La Nucía (17.00 horas).

A la baja de Yuri, con molestias que ya le obligaron a ser sustituido el pasado jueves ante el Sevilla y ya anunciada por Gaizka Garitano en la rueda de prensa previa, se ha sumado la de Capa, que era duda antes del último entrenamiento a causa de las molestias musculares con las que acabó el último encuentro.

El parte médico emitido por el club detalla que Yuri sufrió el jueves una "reagudización de sus molestias en la zona proximal de la musculatura abductora de su pierna derecha", mientras que Capa presenta una "sobrecarga en la musculatura aductora de la pierna derecha".

Además, Beñat, que no cuenta apena para Garitano y no renovará contrato, no ha podido entrenar este sábado porque "mantiene las molestias en la musculatura rotadora de la cadera izquierda" que le han aquejado las últimas semanas y tampoco está disponible.

Junto a los dos laterales titulares, Dani García, otro de los fijos en las alineaciones del técnico vizcaIno, y Beñat se han quedado fuera de la lista Yeray, baja por lesión lo que resta de temporada, y el delantero Gorka Guruzeta.

En consecuencia Garitano, que recupera a Raúl García, ausente por sanción en la última jornada, ha citado a los otros 22 futbolistas disponibles, uno menos de los 23 permitidos, incluidos el tercer portero, Jokin Ezkieta, y el medio centro del filial Unai Vencedor.

La convocatoria, por lo tanto, está formada por son Unai Simón; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Balenziaga; Vesga, Unai López; Lekue, Raúl García, Ibai; Villalibre; Herrerín, Ezkieta, Muniain, Williams, Córdoba, Vivian, San José, Sancet, Larrazabal, Vencedor y Kenan Kodro. Los once primeros podrían conformar el equipo titular.