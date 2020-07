"Perdimos el partido en un detalle", lamenta Garitano

Bilbao – La controvertida aplicación y utilización del videoarbitraje tuvo ayer un impacto decisivo en San Mamés con un dudoso penalti señalado a favor del Real Madrid y otro de Sergio Ramos sobre Raúl García que ni siquiera fue revisado por el colegiado González González. Gaizka Garitano, aun así, prefirió mantenerse fiel a su postura de no hablar de los arbitrajes tras los partidos en una rueda de prensa en la que le llovieron las preguntas sobre el tema. Las esquivó como pudo el técnico rojiblanco, quien había apuntado instantes antes en los micrófonos de Movistar que "no suelo opinar mucho de los árbitros y no quiero entrar en eso, porque es difícil arbitrar y no tengo mucho que decir. Hemos perdido 0-1 por un penalti, un pequeño detalle cuando podían haber pitado otro a nuestro favor y ahí se nos ha ido el partido, porque el equipo ha estado bien y ha sido una pena que no hayamos conseguido el premio al trabajo que hemos hecho".

Sentado ya en la sala de prensa de La Catedral y ante las preguntas lanzadas por los medios vizcainos de manera telemática, el derioztarra se mantuvo firme en sus respuestas y reconoció que en relación al VAR "hay mucho que mejorar, pero siempre he dicho que es una tecnología que ayuda más que perjudica y hoy –por ayer– no puedo decir lo contrario, pero cuando te toca en contra te tienes que fastidiar". Garitano, no obstante, entendió la rabia de sus futbolistas por lo sucedido, toda vez que "teníamos puestas muchas esperanzas en este partido y es normal tener esa rabia, pero quejándome no puedo cambiar nada, ya está pasado este partido y ahora tenemos que preparar el del Sevilla recuperando a la gente, porque nos hemos pegado una buena paliza y los jugadores han acabado cansados".

"NO ESTABA PASANDO NADA" Cuestionado por el desarrollo del choque, el de Derio admitió que "en los primeros quince minutos ellos han salido mejor que nosotros, pero en la última media hora del primer tiempo hemos estado muy bien a nivel de juego e intensidad y hemos sido mejores". "En la segunda parte no estaba pasando nada. Ellos tenían más el balón, pero sin ocasiones y el partido estaba muy igualado, aunque sabíamos que un detalle iba a decirlo a favor nuestro o de ellos y se nos ha ido con ese penalti", lamentó de nuevo Garitano, que ve a sus jugadores con la gasolina necesaria para mantenerse en pie en la pugna abierta por Europa, en la cual es consciente de que "vamos a tener que ganar bastante, porque quedan doce puntos en juego y tendremos que sumar muchos después de lo que hemos remontado".

"El nivel físico del equipo es muy bueno, quedan dos semanas y vamos a continuar con la intención de ganar cada partido para seguir escalando posiciones", advirtió el derioztarra.