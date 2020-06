Villalibre: "Tengo que buscar ser el mejor Villalibre, no el nuevo Aduriz"

Asier Villalibre aseguró que su objetivo para intentar ganar protagonismo en la posición de delantero centro de referencia que queda vacante en el Athletic con la retirada de Aritz Aduriz es "buscar ser el mejor Villalibre, no el nuevo Aduriz".

"No creo que alguien tenga que ser el nuevo Aduriz. Cada uno es como es y yo tengo que buscar ser el mejor Villalibre, no el nuevo Aduriz. Dar lo mejor de mí mismo y con eso ayudar al equipo", subrayó el delantero en una entrevista en Radio Popular.

El canterano, de 22 años, desveló que, entre todos los consejos que le dio el goleador internacional durante el tiempo que han compartido vestuario, "con lo que más pesado ha podido ser siempre" el donostiarra, es "con la postura física, con el cómo correr".

"Siempre me dice que la imagen hace mucho. Me dice que voy un poco encorvado y que me estire. El primer consejo que me viene a la cabeza es ese porque me lo da todos los santos días", recuerda.

Por otro lado, Villalibre cree que "igual es un riesgo demasiado alto" tratar de apurar las opciones de jugar con público algunas de las once jornadas que restan para acabar LaLiga y considera que "no pasa nada porque acabáramos la competición sin jugar con la afición". "Sinceramente, creo que no es necesario", apostilló.

El 'Búfalo' de Gernika comentó también que desconoce si cuando regresen a la competición van a hacer algún gesto contra el racismo como los que se han visto los últimos días por parte de algunos futbolistas de la liga alemana y matizó que "lo más importante no es hacer un gesto en un gol sino hacer gestos diarios".

"No me entra en la cabeza que exista el racismo. En el equipo está Williams y es uno más. Y vas por la calle y toda la gente es igual. Es algo que me cuesta entender y no me gusta hacer un gesto en un gol sino demostrarlo en el día a día", recalcó Villalibre.