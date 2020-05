'The New York times' pone en valor la figura de Aduriz

bilbao – Son muy escasos los futbolistas europeos que pueden presumir de ser protagonistas de un espacio llamativo en un rotativo referencia a nivel mundial como es The New York Times. El prestigioso rotativo puso en valor la figura de Aritz Aduriz en su edición de ayer, en un extenso artículo firmado por el periodista Rory Smith, que ya en su titular deja claro la peculiaridad del caso del delantero del Athletic, que podría colgar las botas a la conclusión de esta liga para la cual aún no hay fecha de reanudación ni de finalización. He had picked the lost day of his career. Now it may never come (Había elegido el último día de su carrera. Ahora puede que nunca llegue) es el encabezamiento de un reportaje que se detiene en las últimas impresiones públicas del goleador rojiblanco y en detalles de su trayectoria en la élite durante casi dos décadas. "Aritz Aduriz ha pensado, todos los días, en el adiós que tal vez nunca haya tenido. No es su primer pensamiento que, por supuesto, es su familia, su esposa e hijas, encerradas con él en su apartamento en el centro de Bilbao. No es su prioridad: eso es esperar que las muertes cesen, la crisis del coronavirus se alivie y algún día todos puedan salir nuevamente", relata Rory Smith en su primer párrafo.

El periodista del diario estadounidense hace hincapié en la histórica final de Copa que deben disputar en La Cartuja el Athletic y la Real Sociedad a lo largo del próximo curso, cuando la pandemia del coronavirus haya remitido y el Gobierno español permita el regreso de los aficionados a los estadios, y lo lleva al terreno personal de Aduriz: "Esta sería la manera perfecta de irse: un derbi entre los dos clubes más grandes del País Vasco, el equipo al que Aduriz ha dedicado su vida contra el equipo de San Sebastián, la ciudad donde creció, el equipo al que apoya la familia de su esposa... Las autoridades del fútbol español siguen decididas a terminar de alguna manera la temporada de liga del país, pero el destino de la final de la Copa es una consideración secundaria. El adiós de Aduriz está en espera".

El artículo hace también referencia a pasajes que asoman en la carrera del donostiarra y el redactor del The New York Times se recrea en la acción del que es hasta la fecha el último tanto firmado por Aduriz como león, que se remonta a la jornada inaugural de liga frente al Barça en San Mamés y que se saldó con el triunfo del Athletic en el minuto final gracias a la maravillosa chilena ejecutada por Aduriz: "Sabía, en el fondo, que lo que intentaba hacer era marcar el tipo de gol con el que sueñas cuando eras niño. Desde el exterior, tenía la pátina de una película. Aduriz hizo una pausa, el astuto veterano demostró al joven defensor (en referencia al lateral azulgrana Nelson Semedo) que a veces la quietud es tan efectiva como la velocidad. Detuvo su carrera y ganó el espacio que necesitaba. Contorsionó su cuerpo, se impulsó en el aire y balanceó con éxito su pie derecho".

La información se completa con declaraciones en un pasado reciente del propio Aduriz ("El éxito es importante, pero es tan importante que la gente te recuerde") y también el periodista se permite su particular reflexión: "Su contrato expira el 30 de junio y su carrera con él. Puede haber jugado su último juego. Puede que ya tenga su último recuerdo en un campo de fútbol".

bilbao athletic

la ambición de joseba etxeberria

'Play-off de ascenso'. Joseba Etxeberria, técnico del Bilbao Athletic, no duda en proyectar su ambición y avisa que el filial rojiblanco va a ir a por todo en el play-off exprés de ascenso a LaLiga SmartBank que quiere desarrollar la Federación Española de Fútbol en la segunda quincena de julio en una sede única, posiblemente en Murcia. "Hemos hecho méritos para disputar los play-off. Es un premio, la mejor de las soluciones... Vamos a ir a por todo, son tres partidos", declaró en Telebilbao Etxeberria, que desveló que los cachorros serán sometidos en breve a las pertinentes pruebas médicas para volver a entrenar.