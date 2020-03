Gaizka Garitano: "A algunos jugadores con muchos minutos les puede venir bien parar"

Gaizka Garitano ha explicado que con el parón con motivo del coronavirus están cambiando constantemente la planificación, y ha admitido que a algunos de sus jugadores con muchos minutos hasta les puede venir bien.



"La salud de la gente es lo primero. Esperemos que pronto podamos reiniciar nuestra vidas, no solo en el deporte, sino en el resto de trabajos también", añadió el técnico en declaraciones distribuidas por el propio Athletic, que ha cerrado Lezama a público y prensa, tras el entrenamiento que ha dirigido este viernes en las instalaciones rojiblancas.



El club rojiblanco anunció ayer que, por ahora, suspendía de manera temporal los entrenamientos de todos sus equipos a excepción de sus dos primeros equipos, el masculino y el femenino, y del Bilbao Athletic.



Garitano ha explicado que afrontan este parón competitivo con la intención de "convivir lo mejor posible con el día a día, pero con la mente siempre en que los jugadores estén lo mejor posible para cuando haya que volver a competir".



"Estamos cambiando constantemente la planificación pensando que no se va a jugar en tres semanas y luego competir de seguido. Tenemos una nueva planificación para estas semanas esperando recibir más información. Cada día vienen informaciones nuevas y trataremos de cumplir lo que se vaya diciendo", explicó.



El entrenador vizcaíno entiende como "lógico" la decisión de suspender las competiciones y cree que incluso a algunos de sus futbolistas "con muchos minutos" puede venirles bien "para encarar el tramo final con más energías".



Respecto a los partidos a puerta cerrada que se están disputando en algunos países, Garitano opinó: "Nadie dentro del vestuario veía poder jugar en San Mamés sin nuestra afición".



"El Athletic es de la gente, y es inimaginable que nuestra gente no esté ahí. Lo mismo con la final de la Copa", apostilló.





