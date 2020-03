Garitano : "Necesitábamos y merecíamos ganar"

Después de ceder ante Osasuna en el último partido de liga disputado en San Mamés, el Athletic volvió a ejercer como local en el campeonato de la regularidad para hacer frente a un Villarreal al que derrotó por la mínima para quitarse así un importante peso de encima, según confesó Gaizka Garitano al término de un choque que le dejó gratas sensaciones, dado que "necesitábamos y merecíamos ganar". "Nos cuesta mucho hacer goles y con el segundo se hubiera acabado el partido, pero ellos tienen jugadores de mucha calidad y creo que hicimos un muy buen partido", subrayó el técnico rojiblanco, quien agregó que "el equipo trabajó mucho, llegó arriba y en general creo que estuvimos por encima de ellos y que la victoria es merecida".

"No estamos para reservar muchos jugadores y lo mejor que podíamos hacer de cara al partido del jueves en Granada era ganar este, porque era muy importante hacerlo y tiene su relevancia para ese encuentro", explicó asimismo el derioztarra al ser cuestionado por la razón que le empujó a no tirar de rotaciones cuatro días antes del crucial partido de vuelta de una semifinal de Copa que el Athletic encarará con una reconfortante victoria. Eso fue, no en vano, el triunfo firmado a costa del Villarreal en un envite en el que la necesidad de vencer iba más allá de los puntos, pues tal como relató Garitano "necesitábamos ganar para recoger algo de lo que pones, porque si pones y no coges el jugador tiende a bajar la cabeza y rendirse, aunque no es el caso de este equipo, que no se encontraba mal, pero no conseguía ganar y lo merecíamos por lo que veníamos haciendo".

"Nuestros partidos son cerrados y siempre se deciden por pequeños detalles al fallar mucho en la parte final del campo, pero el equipo tiene muchas otras cosas buenas y lo ha demostrado", indicó, además, el preparador vizcaino, quien volvió a una zaga formada por cuatro hombres en San Mamés, si bien "con defensa de cinco empatamos en el Bernabéu y en el Pizjuán y en casa también hemos ganado haciendo buenos partidos así". "Esta vez volvimos a jugar con cuatro atrás para acabar con cinco al final y el equipo se siente a gusto de las dos formas, por lo que no creo que haya sido un factor determinante en los últimos resultados", expuso Garitano, quien explicó que la decisión de que Iñaki Williams lanzara el segundo penalti fue de los jugadores, toda vez que el delantero bilbaino "se lo pidió a Raúl y en estos casos lo deciden entre ellos al haber dos o tres lanzadores".

RESPUESTA A CALLEJA Además de señalar sobre el apartado físico que "el equipo hace mucho gasto al ir a presionar arriba desde el primer minuto, pero hemos acabado bien el partido y a estas alturas todos los equipos tienen jugadores que han jugado muchos minutos", Garitano fue cuestionado por la airada queja arbitral del entrenador del Villarreal, Javier Calleja, a lo que el entrenador rojiblanco respondió que "no solo cuando gano, cuando pierdo también me lo trago todo y venimos de partidos en los que hemos tenido decisiones arbitrales muy comprometidas". "Creo que el Athletic ha sido mejor que el Villarreal, porque ha tirado más y ha tenido más ocasiones y de eso me gusta hablar, de lo que pasa en el campo", finalizó Garitano.