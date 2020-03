Tres puntos innegociables

bilbao - "La semana más importante de la temporada" arranca hoy con la visita del amenazante Villarreal, habituado a marcar en cada salida. No da igual la identidad del rival, pero tampoco el Athletic puede estar muy pendiente de lo ajeno con la urgente necesidad que tiene de sumar tres puntos de una maldita vez. Pese a la losa que supone la racha que protagoniza en liga, Gaizka Garitano se agarra al carácter del equipo, al hecho de que está siendo capaz de competir en cada duelo pese a que la victoria se le niegue y, como siempre que el viento sopla de frente, al aliento de la afición.

Ayer el entrenador repitió hasta la saciedad cuan importante es el empuje de San Mamés, apeló a la unidad y subrayó la influencia que el resultado de hoy pudiera ejercer en la trascendental cita copera de Granada. A su juicio, derrotar al Villarreal sería el refuerzo anímico ideal de cara al jueves. No fue la única conexión que estableció entre ambos partidos, pero antes de comentar qué criterio baraja para confeccionar el once, quiso lanzar un mensaje en clave optimista o, si se prefiere habida cuenta cuál es el contexto, un mensaje cargado de inconformismo y afán de superación.

"En la vida cuando recibes un golpe tienes opciones, te puedes rendir y tener la cabeza baja o no. El fútbol es el mejor espejo de la vida y tengo claro lo que hacer y el equipo también, que es levantarse y enfrentar. Veo el equipo mentalizado. De ánimo estamos bien porque vemos que no somos inferiores a nadie y algún día la suerte nos favorecerá. No se puede llevar bien el no ganar tantas jornadas, sería una irresponsabilidad estar tranquilo, pero estamos animados, preparados para dar la cara, vemos que el equipo compite, por unas cosas u otras no ganamos, pero no estamos lejos de ganar y eso nos hace ser optimistas y tener esperanzas de que acertando un poquito más ganaremos".

Garitano aprovechó su análisis del Villarreal para elevar el tono del discurso: "Aparte del Madrid y el Barcelona, es el equipo con más recursos en ataque, el que más ocasiones hace, posee entre siete u ocho jugadores capacitados para hacer gol con facilidad. Pero ya jugamos contra ellos y no nos han ganado en su casa en ninguno de los dos partidos. Nadie nos ha ganado fácil en año y medio y hemos competido con los mejores equipos. Nosotros somos un buen equipo también, a ver si tenemos el acierto de materializar las ocasiones que hacemos y de las pocas que nos hacen que no nos metan gol. Al Villarreal no le espera un partido fácil, eso seguro".

Sobre el amparo de la grada, comentó: "Necesitamos el empuje de la gente más que nunca. En los momentos difíciles, este equipo siempre da una buena versión y más delante de la afición, que es el sustento que tenemos. Ahora hay que estar todos más unidos que nunca. Sabemos que los próximos partidos van a marcar la temporada".

cambio de dibujo Garitano nunca suele revelar sus intenciones y ayer no iba a ser la excepción. Pero inmersos en la fase culminante del calendario, el estado de los jugadores y el modo en que les ha afectado el reparto de minutos era un tema ineludible, aunque a Garitano no le apeteciese mucho: "Es clara la influencia de la Copa en el estado físico y mental en los fines de semana, pero tampoco podemos mirar atrás. Vamos a mirar hacia delante". Lo que esto significa es una incógnita, máxime si se atiende su reflexión a la pregunta concreta de si reservará algo pensando en la Copa: "Eso es lo que tenemos que gestionar bien. En otra situación podríamos hacer algunos cambios. Vamos a ver cómo está la gente físicamente, pensando en gestionar cada partido. Cuando hay tres en una semana miramos todos en conjunto, aunque lógicamente el más importante sea el primero. Hay gente que lleva muchos minutos y arrastra fatiga, gente de refresco que puede entrar en el segundo tiempo, ? No estamos para pensar mucho a largo plazo, el corto plazo ahora mismo nos urge bastante, pero habrá que gestionar bien los minutos de los jugadores en estos tres partidos que nos vienen".

Puestos a especular y en función de las dos novedades de la lista de convocados, Sancet y Córdoba, siendo Larrazabal el descartado, el técnico se inclinaría por modificar el dibujo restando un central y reforzando la zona ancha con una línea de tres hombres a la espalda del punta. Dicha hipótesis daría respiro a varios hombres de cara al jueves: Núñez, Vesga y Raúl García. La formación de salida quedaría entonces así: Simón; Capa, Yeray, Iñigo, Yuri; Dani García, Unai López; Lekue, Sancet, Muniain; Williams.