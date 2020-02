La tranquilidad de Garazi

Dos goles de la defensa rojiblanca desde el punto de penalti dan el triunfo al Athletic: "No quise pensar ni en la situación ni en el escenario, solo en ejecutarlo bien"

Minuto 33, empate a cero y la colegiada señala penalti a favor del Athletic. Garazi Murua no lo duda, coge el balón, lo coloca, espera y marca. Minuto 65, empate a uno y la colegiada señala de nuevo el punto fatídico. Garazi tampoco se lo piensa, mira la pelota, espera y marca. Ambos ante 11.000 espectadores. Ambos con la tranquilidad de quien tiene toda la confianza del mundo. Y ambos con la calma de quien sabe que los va a marcar.

Y así, la central rojiblanca dio el pase al Athletic a las semifinales de Copa. "Tiré con nervios pero con calma, sin pensar demasiado ni en el escenario ni en la situación. Solo en ejecutarlo bien y ya está porque sé que mi equipo genera muchas ocasiones y, aunque lo hubiera fallado, hubiéramos tenido más oportunidades de marcar. Con esa calma me he puesto delante de la portería y he tirado con tranquilidad", dijo la propia Garazi tras el partido. De esta forma, la defensa rojiblanca desniveló unos cuartos ante el Tacón que se le pusieron cuesta arriba al Athletic, sobre todo tras el gol visitante logrado justo antes del descanso. "Ese gol ha venido en un error defensivo nuestro y eso duele, pero en la segunda parte hemos tenido el balón, hemos hecho espacios y las hemos hecho sufrir mucho. De hecho, podíamos haber matado el partido en varias ocasiones", reconoció Murua.

De la misma opinión es Moraza. La lateral rojiblanca admitió que "nos costó mucho dominar", pero a pesar de ello "hemos sabido sufrir y nos hemos llevado la victoria". Así, con este triunfo, la donostiarra continúa con una semana increíble después de que el pasado lunes el seleccionador estatal Jorge Vilda la convocara para jugar la SheBelieves, un prestigioso torneo estadounidense: "No me esperaba esta llamada para nada y voy a ir a disfrutar la experiencia porque va a ser increíble e inolvidable".

"Pocas jugadoras tienen la oportunidad de disfrutarla". Moraza está en una nube y, por eso, poco le importa el rival que le depare el sorteo de mañana -Logroño, Sevilla o Barcelona-: "Que venga quien venga porque va a ser difícil igual, ya será a doble partido, más sufrido y más complicado". Sin embargo, a su lado, Murua tuvo más claro a quién esquivar: "Si se pudiese evitar a alguien, elegiría al Barcelona".

Sin tregua Con todo, ambas rojiblancas reconocen que su mente ya está puesta en el duelo del domingo (18.00 horas/Lezama) ante el Espanyol. "Queremos seguir en la senda de la victoria para continuar lo más arriba posible en la clasificación", compartió Moraza.

Tras dos dolorosas derrotas en San Mamés ante el Atletico de Madrid y el Barcelona, el Athletic por fin pudo salir con un triunfo ante el Tacón. "Nuestro objetivo era pasar de ronda y es verdad que ha sido un partido muy sufrido, ellas tiene un gran equipo", dijo Garazi. La central rojiblanca quiso agradecer a los casi 11.000 seguidores que se acercaron a La Catedral para empujar a las leonas hacia las semifinales: "La afición siempre nos arropa tanto en Lezama como en San Mamés y eso es la leche. Es una sensación especial porque no estamos acostumbradas y por eso agradecemos que nos hayan hecho volar". Moraza también tuvo palabras de gratitud al público, aunque ayer distara de lo 48.000 espectadores que hubo ante el Atlético: "Los athleticzales nunca fallan, siempre nos arropan mucho y sentimos su calor sea donde sea, tanto aquí como en Lezama".