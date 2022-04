La exmujer de Mainat niega que intentara asesinarle: "Nunca le he dado insulina"

Angela Dobrowolski, expareja del productor Josep Maria Mainat, se ha negado a declarar este viernes ante el juez de Barcelona que la ha procesado por un delito de homicidio o asesinato en grado de tentativa por intentar presuntamente matarlo inyectándole insulina en junio de 2020.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Dobrowolski ha comparecido ante el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que la había citado a declarar para notificarle su procesamiento.

En una breve comparecencia, la ex de Mainat se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras su abogado ha anunciado que ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento, argumentando que no está suficientemente motivado.

Dobrowolski ha sido procesada por un delito de asesinato u homicidio en grado de tentativa, acusada de intentar matar al productor musical, que la noche del 22 de junio de 2020 sufrió una hipoglucemia grave cuando se encontraba con ella y sus dos hijos en el domicilio familiar.

El juez de instrucción ha apreciado como "elemento incriminador" las grabaciones de una cámara de seguridad de la cocina en las que se observa a Dobrowolski aquella noche, antes de que el productor de televisión sufriera hipoglucemia, ir hasta 13 veces a la nevera y manipular alguna cosa en el interior, para después volver a acceder a la habitación de Mainat.

"Al final consideramos adecuado no declarar, ya que mi declaración no ha cambiado en nada, ni un punto, ni una coma", ha asegurado Dobrowolski ante la prensa a la puerta de los juzgados tras salir de su comparecencia ante el juez.

La expareja de Mainat ha asegurado que nunca le ha suministrado el fármaco para la diabetes e insiste en que fue su intervención la que le salvó la vida: "Nunca le he dado insulina, nunca ha habido insulina en nuestra casa, lo que hacía mi exmarido a solas, no lo sé".

Dobrowolksi ha llegado pasadas las once de la mañana a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, lo que ha obligado a su letrado a informar al magistrado de que se produciría un retraso en su comparecencia.

Preguntada por las grabaciones de las visitas a la cocina, la ex de Mainat ha asegurado que estas son frecuentes en el domicilio durante la noche, tanto de ella como de otros miembros de la familia.

Sobre la tardanza en llamar a emergencias, que para el juez constituye uno de los elementos incriminatorios, Dobrowolski ha incidido en que solo fueron dos minutos y medio, y que "el único retraso que hubo" fue "el segundo de shock" que vivió consecuencia de la situación, que la indujo a un estado de pánico.

La ex de Mainat hizo público hace unos días que se encontraba en busca y captura, aunque no existía ninguna orden judicial en ese sentido, por lo que su abogado, Juan Carlos Galbán, ha matizado hoy que la investigada utilizó la terminología de forma "incorrecta" ante su falta de conocimientos en derecho.

"Ella lo que quería decir es que la estaban buscando los Mossos y que una vez que declarara tenía muchas posibilidades de quedar detenida", ha defendido el letrado.

Fue Pol Mainat, hijo del productor y de la actriz fallecida Rosa Maria Sardà, quien presentó la denuncia que dio pie a la detención de Dobrowolski por el intento de homicidio, aunque en su día el juez instructor descartó la petición de la Fiscalía para que ingresara en prisión preventiva y la dejó en libertad provisional, situación en la que aún se mantiene.

La ex del productor sí llegó a entrar en prisión preventiva tras ser detenida por intentar entrar por cuarta vez en el domicilio de Mainat y romper las órdenes de alejamiento de su exmarido que le impuso el juez que la ha procesado, una causa por la que aceptó una condena de 17 meses de prisión.