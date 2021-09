Un joven denuncia una nueva agresión homófoba en Gasteiz

Ha vuelto a ocurrir en Gasteiz. Este vez, la denuncia la ha hecho un joven a través de sus redes sociales para contar cómo este sábado, al poco de salir de un bar de copas, se fue a Fueros para estar con su cuadrilla y al doblar la esquina para ir allí "de repente oigo a un chico diciendo: 'Oye, puto maricón de mierda', a lo que yo me guiro para ver qué pasaba y el chico me suelta un puño en la cara dejándome en el suelo".



La víctima de estos hechos, dijo que tras ello estaba con un ataque de ansiedad, "no por el simple hecho de que me hubieran pegado. Estoy ya harto de ver tanto por Twitter como por Instagram historias de cómo ha habido agresiones homófobas en Gasteiz. No entiendo ni cómo ni por qué razón hay personas que por el simple hecho de amar o ser diferente se sienten ofendidos. Esto no me tenía ni que haber pasado a mí ni a nadie porque el sábado vi con mis propios ojos el miedo, la rabia y la preocupación de mi pareja y amigos".



La víctima cuenta todo lo sucedido "porque hay que dejar constancia de las agresiones que está habiendo, que esto no puede quedar así y porque tenemos que ver y hacer ver los problemas que está habiendo por muy duro que parezca contarlos".



OTROS ATAQUES

El pasado agosto cientos de personas se concentraron parao. Otro ataque que se une al que sufrió una menor por llevar una bolsa o el de