Herido grave un varón tras ser arrollado por un Bizkaibus en Las Arenas

Un hombre de 69 años ha resultado herido de gravedad tras ser arrollado por un Bizkaibus en la calle Santa Ana de las Arenas, cuando caminaba junto a su mujer. Miembros de la Policía Local de Getxo, la DYA y los bomberos se han trasladado al lugar para asistir a los heridos en un accidente del que no han trascendido más detalles. Tanto el hombre como su mujer han sido trasladados de urgencia al hospital de Cruces.



Ha sido una tarde accidentada. Y es que un varón de 70 años de edad ha sido trasladado al Hospital de Cruces tras sufrir una rotura de cadera después de ser atropellado por un turismo en Barakaldo, según ha informado el área de Seguridad Ciudadana y Protección del Ayuntamiento barakaldés.



El atropello del peatón se ha producido minutos antes de las seis de esta tarde, en la confluencia de las calles Zorrilla con Bagatza. Al girar la calle, el conductor no ha visto al peatón y le ha atropellado. Como consecuencia del accidente, el hombre arrollado, de 70 años, ha sufrido rotura de cadera y ha sido trasladado al hospital de Cruces.



Por su parte, la Policía Local ha sometido al conductor a las pruebas de alcohol, en las que ha dado negativo. El "despiste" del conductor podría haber sido provocado por el deslumbramiento del sol, según han indicado desde el área de Seguridad Ciudadana.









Santa Ana etorbidean, autobusak bi pertsona harrapatzen ditu. Gurutzetako ospitalera eraman dituzte. #trafikoa



Avd. Santa Ana, autobus atropella a dos personas. Evacuadas al hospital de Cruces. pic.twitter.com/HN2rsdkzlV — SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) March 22, 2021