Las cinco noticias del día que no te puedes perder

"Nos da miedo bajar la persiana. Esperan a que cerremos para atracarnos y sufrimos agresiones". Es el testimonio de uno de los hosteleros del Casco Viejo que esta semana ha sido atacado. Otros hosteleros y también comerciantes secundan esta misma denuncia. El Ayuntamiento de Bilbao ha reforzado el servicio de vigilancia por medio de dispositivos específicos en las zonas que más afluencia de gente registran en noches y fines de semana, y el Casco Viejo es una de ellas.



La falta de relevo generacional se está convirtiendo en un problema para aquellos empresarios que quieren dejar sus negocios por jubilación o por otras razones. Mari Carmen Sánchez, regenta desde hace cuatro décadas la mercería Leire en Leioa. Tiene 69 años y aunque se ha acogido a la opción de la jubilación activa para poder continuar despanchando a sus clientes de barrio ella ya tiene puesta la vista en el momento de poner fin a su etapa laboral. "Me quiero jubilar, pero no encuentro a nadie que se quede con el negocio. Me da mucha pena", se sincera la empresaria. Para dar salida a neogicios que estén en esa misma situación, la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha el programa NegoziOn para evitar el cierre de negocio viales.



El lehendakari ha asegurado que el próximo mes se reunirá en Stuttgart con el CEO de Mercedes Benz , Ola Källenius, para trasladarle el "compromiso de las instituciones vascas para seguir colaborando en el futuro del sector de la automoción vasca". Urkullu destaca la gran importancia estratégica que este proyecto tiene para Euskadi, y para la transformación de la industria del automóvil y la "consolidación de la planta de Gasteiz como una de las más importantes del mundo".



BARKALA CONFIRMA A RAMÓN PLANES COMO SU DIRECTOR DEPORTIVO

Con San Mamés como fondo estelar de su fotografía de familia y con los sones de los ensayos del concierto que esta anoche ofrecerá Fito y Fitipaldis en La Catedral como hilo musical, Ricardo Barkala, candidato a la presidencia del Athletic, ha presentado este mediodía en sociedad a los miembros de su plancha, un grupo que califica como "un equipazo impresionante" y preparado para una campaña electoral que arrancó en la tarde del jueves y que culminará en la cita con las urnas el 24 de junio.



Las casi 2.000 entradas adicionales que Cultura Rock, la oficina de Fito y Fipaldis, ha puesto a la venta este viernes, a las 13.00 horas, para el concierto del sábado en San Mamés, se han agotado en "apenas media hora", según han confirmado a DEIA. Finalmente, han sido 1.822 las entradas adicionales puestas a la venta este mediodía en Ticketmaster y la página oficial de la banda. Todas ellas se han agotado en el plazo de "media hora", según han confirmado a DEIA. Finalmente serán alrededor de 47.000 las personas que asistirán al concierto en el estadio del Athletic. Las últimas entradas, todas de visibilidad buena, han salido a la venta tras culminar el montaje técnico del recital y las distribución de barras, y advertirse que había espacio para acoger a más seguidores del rockero vizcaino y su grupo.