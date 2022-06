La falta de relevo generacional se está convirtiendo en un problema para aquellos empresarios que quieren dejar sus negocios por jubilación o por otras razones. Mari Carmen Sánchez, regenta desde hace cuatro décadas la mercería Leire en Leioa. Tiene 69 años y aunque se ha acogido a la opción de la jubilación activa para poder continuar despanchando a sus clientes de barrio ella ya tiene puesta la vista en el momento de poner fin a su etapa laboral. "Me quiero jubilar, pero no encuentro a nadie que se quede con el negocio. Me da mucha pena", se sincera la empresaria. Para dar salida a neogicios que estén en esa misma situación, la Diputación Foral de Bizkaia ha puesto en marcha el programa NegoziOn para evitar el cierre de negocio viales.

El Departamento Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad ofrece intermediación, acompañamiento y subvenciones de hasta 20.000 euros para procesos de transmisión empresarial. La Diputada foral, Teresa Laespada ha presentado esta mañana el programa, elaborado por DEMA cuenta ya con 130 negocios dispuesos a iniciar un proceso de transmisión empresarial."No queremos más persianas bajadas en nuestras calles", ha explicado la diputada foral. "Ha costado mucho dar forma a este programa, pero es una herramienta que va a servir de acompañamiento en este proceso a quienes deciden tomar las riendas de un negocio", ha apuntado.

Comercios, negocios de hostelería, talleres mecánicos, peluquerías... El abanico es amplio y las posibilidades son diversas. La propia diputada ha dicho que quieren evitar que negocios rentables mueran en Bizkaia. "Aunque estamos mejor, todavía hay 63. 793 personas sin trabajo y todavía debemos seguir creando nuevas oportunidades. Por eso, con es tan importante es programa de transmisión empresarial".



AYUDAS ECONÓMICAS



NegoziOn acompaña, apoya y orienta a la dos partes interesadas, conecta a quien quiere transmitir su negocio con quien quiere adquirirlo, para evitar su cierre por falta de relevo de las personas que los regentan. Además, ofrece subvenciones por parte de la Diputación de entre 10.000 y 20.000 euros.

La Diputada Laespada ha explicado que es "una respuesta a las persianas bajadas en nuestras calles", unas persianas bajadas que "tienen un efecto contagio, que acaba destruyendo el latido social y económico de nuestro entorno".

Félix Losak comparte con otros dos socios una empresa de elaboración de cerveza artesanal en Sondika. Después de siete años les ha llegado la hora de jubilarse y quieren traspasar el negocio. "Es una empresa de cerveza que tenemos en Txorierri y es rentable. Ahora toca el momento de pasar las riendas del negocio a alguien que tenga ilusión y le quiera seguir dando vida". La cervecera está ubicada en un polígono industrial de Sondika en la que elaboran unos 40.000 litros de cerveza al año.



El programa ofrece igualmente una metodología contrastada y acompañamiento por profesionales con alta especialización. Todo ello con financiación de la Diputación y de la Agencia DEMA. Para la captación de estos más de cien negocios se ha venido realizando una campaña de comunicación en los últimos meses. Esta opción de sumarse al programa no está cerrada. De hecho, cualquier negocio que quiera formar parte de NegoziOn puede ponerse en contacto con la Agencia DEMA y sumarse.

El programa continúa su desarrollo ahora con la comunicación de la otra parte del proceso de transmisión. Con esta rueda de prensa y con una campaña de comunicación que se va a activar de forma inminente se buscará a esas personas emprendedoras que puedan hacerse cargo de estos negocios y evitar su cierre por falta de relevo.





LA MAYORÍA, POR JUBILACIÓN



La mayoría de los empresarios que ha decidido anunciar el traspaso de sus negociso en este programa foral dejan sus empresas por jubilación, aunque también los hay que lo dejan por que ha decidido cambiar de profesión. La diputada ha aclarado que las personas que se decanten por alguno de estos negicios, sabrán que tendrán menos riesgos porque se trata de negocios rentables, sostenibles y viables, porque cuentan igualmente con el apoyo, financiación y acompañamiento de la Agencia DEMA y la Diputación Foral de Bizkaia. "El inicio de la actividad es instantáneo, porque es continuidad de negocio, ya se cuenta con la mayoría de los permisos y licencias administrativas", ha comentado.

A Isabel Criado, que regenta el negocio Taquio de reforma de baños le quedan cuatro años para jubilarse y ha decidido prepararse para ese día. "No quiero que llegue el momento y no tenga alternativa para dar continuidad a la empresa", dice Criado. Fue su suegro quien en la década de los sesenta se embarcó en un negocio de fontanería que se convirtió en una empresa de reformas de baño en Santurtzi. "Nunca lo había pensado, pero DEMA dejó una información sobre esta herramienta y empecé a barajar la posibilidad".

La Diputada Laespada también ha indicado que estamos viviendo un importante cambio demográfico, con una población cada vez más envejecida, con estudios que prevén que en los próximos diez años medio millón de personas abandonará el mercado laboral. "En los últimos años estamos asistiendo al cierre de gran cantidad de negocios de diversos sectores económicos. Nos estamos habituando a ver persianas bajadas en los locales de nuestras calles, negocios que cierran", ha añadido.

Además, según la diputada "una de las cuestiones más sangrantes de esta realidad es que se trata en muchas ocasiones de negocios" que "funcionan, que sostienen la economía de familias, que pueden continuar pero que cierran por falta de relevo de sus responsables", insiste.