Y la séptima ola de coronavirus... ¿para cuándo?

El uso de la mascarilla es recomendable en cualquier aglomeración urbana aunque los ciudadanos no siempre respeten esta norma. AP

¿Podemos dar carpetazo a la pandemia? ¿Cuándo bajará esta crisis sanitaria la persiana? Algunos especialistas ya se atreven a predecir cómo puede estar el panorama pandémico cuando llegue la Semana Santa. El virólogo más reputado de Alemania, Christian Drosten, fija el horizonte de la relajación para esas fiestas. "Tenemos claramente la constatación de que las transmisiones se alimentan actualmente de las actividades escolares. Las vacaciones de Semana Santa pondrán fin a esto, como muy tarde", indica.

"La gente no se pone grave y lo que va a ocurrir es que las sucesivas olas se van a comportar cada vez más como ya se están comportando, como un catarro de invierno más", vaticina.

El experto navarro en Salud, Santiago Cervera, se tienta más las ropas y asegura que "el horizonte de la pandemia dependerá de si aparece una nueva variante significativa y ver cuál es la reacción sanitaria frente a esa variante. Hasta que no pasemos el invierno de 2021-2022 no podremos estar suficientemente tranquilos de que la pandemia ha pasado". A su juicio, "la principal incógnita es si aparecerá una nueva variante, una variante significativa en términos epidemiológicos. Las variantes que han aparecido respecto al patrón original son más de 250.000, pero solo un número muy pequeño de estas variantes tienen relevancia epidemiológica".

"¿Cuándo ocurre eso?", se pregunta. Pues cuando es más contagiosa, más patogénica, es decir que genera una enfermedad más grave o cuando escapa de las vacunas actuales. "Hay todo un sistema de vigilancia para ver si alguna de esas variantes que se van generando todos los días adquiere esa significación especial. Por cierto se están usando incluso sistemas de inteligencia artificial que permiten ver si un determinado cambio en la tipología molecular del virus puede generar problemas", explica.

Más deprisa de lo recomendado



Uno de los científicos erigido en el auténtico pepito grillo de esta pandemia, Oriol Mitjà, es también bastante categórico. "Aún no estamos en una transición hacia un covid endémico, lo que también se conoce como gripalización porque eso ocurre cuando el número de muertes es persistentemente bajo y sin previsión razonable de nuevas olas". Para este infectólogo, "sociológicamente, ha habido la necesidad de ir un poco más deprisa de lo que recomendaba la ciencia, por el cansancio de dos años de pandemia, pero, por muy deseado que sea, el fin no ha llegado". "La previsión razonable es que continuará habiendo nuevas olas pandémicas en los próximos meses. No podemos declarar el fin de la pandemia ni la transición a la endemicidad, por lo que tiene que continuar habiendo medidas de control de la infección y preventivas, que puedan reducir el número de muertes en las olas sucesivas", insiste.

Otro experto muy crítico en la gestión de la pandemia, el doctor César Carballo, asegura que en Semana Santa podría haber una posible nueva ola, y esta vez la variante ómicron predominaría entre el resto. Con preocupación, Carballo afirma que "si no hacemos nada en nuestro país y volvemos a aguantar el palo, tendremos la séptima ola para Semana Santa. Ya lo decía Einstein, si hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Aún queda un 50% de gente por infectarse con ómicron, volveremos a tener las UCIs al 20, 30 o 50%, como han estado hasta ahora".

Y es que parece obvio que no se ha vencido al SARS-Cov-2 ni se puede dar por cerrada esta etapa. Normalmente las pandemias cursan en varias oleadas y sus efectos pueden durar varios años. Porque la evolución no es ni mucho menos lineal. De la variante alfa no surgió la beta, de ahí la gamma, y así sucesivamente, una detrás de otra, hasta ómicron. Y es que, en cualquier momento y lugar, de cualquier "rama" del árbol, puede surgir una nueva variante.

Otros giros de timón



Por eso nadie descarta ya más sustos ni más giros de timón. De hecho, Fernando Simón, el auténtico referente del covid, añade que "podrá haber sexta, séptima, octava o novena ola, pero nunca al nivel de las anteriores". En este sentido, detalla que "puede haber ondulaciones en grupos concretos, pero, a priori, no es probable que lleguen a ser grandes brotes", situación que "hará que se normalice la situación".

Para el genetista Salvador Macip, el reto consiste en saber qué pasará el próximo otoño. Si con temperaturas bajas y con los colegios en marcha, estaremos lo suficientemente protegidos. "Una séptima ola no es descartable, pero es poco probable. Si la hay será más pequeña. Pero seguimos en pandemia y seguimos teniendo la misma probabilidad de que se descontrole", dice, sin dejar mucho lugar para el entusiasmo.

Virus original de Wuhan



Aterrizó en Europa en enero de 2020 y dominó los contagios hasta que llegó la variante alfa.Alfa (Reino Unido) La cepa detectada en septiembre 2020, fue denominada inicialmente variante "británica" o B117.

Beta (Sudáfrica) Mayo 2020.

Gamma (Brasil) Empezó a conocerse en noviembre 2020.

Delta (India) Octubre 2020. Ha resultado una de las más letales.

Ómicron (Sudáfrica) Noviembre 2021. Sigue siendo la predominante en todo el planeta.

"La población perderá inmunidad y si entra una nueva variante, puede provocar una nueva ola" oriol mitjà Investigador del Hosp. Germans Trias