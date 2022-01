Iñigo Urkullu: "El pasaporte covid es un ejercicio de solidaridad"

A pesar de que la sexta ola comienza a dar una tregua y los indicadores muestran una tendencia a la baja en las últimas jornadas, el lehendakari prefiere mostrarse cauto después de las lecciones que han dejado dos años de pandemia.

En el encuentro 'Retos Euskadi 2022: construir el futuro tras dos años de pandemia' que se ha celebrado en el Guggenheim de Bilbao, Iñigo Urkullu ha hecho un llamamiento a la prudencia ya que hay indicadores que todavía son muy altos.

El lehendakari ha destacado que le preocupa, por ejemplo, "el índice reproductivo básico, que está incrementándose después de un período de descenso". Tampoco considera que haya motivo de optimismo si se analiza la cifra de fallecidos la de ingresados en las UCI vascas. En referencia a la sexta ola, Urkullu ha asegurado que "a pesar de que estemos en un descenso, se ha ralentizado ese descenso en los últimos días".

De ahí, su llamamiento a la prudencia y a no bajar la guardia. El contexto actual, según el lehendakari justifica que se mantengan las restricciones, ya que es lo que han recomendado los expertos sanitarios dada que la foto a día de hoy de la pandemia es peor que la situación cuando se decretaron las medidas el pasado 28 de diciembre.

EL PASAPORTE COVID ES UN ACTO DE SOLIDARIDAD

Y en este contexto de seguir las directrices que marcan los expertos sanitarios ha enmarcado el lehendakari la decisión de su Gobierno de mantener e incluso de ampliar el pasaporte covid hasta el 13 de febrero. "La decisión se ha tomado siguiendo el consejo de estas autoridades sanitarias, como el Gobierno vasco ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia" . "Dejemos cada uno de nosotros de sentirnos los más expertos en algo que es desconocido" y "dejemos que las autoridades sanitarias nos indiquen el camino", ha instado.



MENSAJE PARA LOS ANTIVACUNA

El lehendakari no ha querido entrar en el debate de si el pasaporte covid es o no necesario con el 93 % de la población vasca vacunada, y ha dicho que "". Al tiempo que ha señalado que el certificado es obligatorio en otros países, y ha recordado que "garantiza que ha habido un proceso por cada uno de nosotros por preservar la salud acudiendo a la vacunación" y representa "un ejercicio de solidaridad para con el resto", ha indicado.



A las personas que defienden las tesis del movimiento antivacunas, el lehendakari les ha recordado que el covid ha provocado hasta el pasado mes de diciembre 5.000 muertes en Euskadi.

Además, considera que es la población vasca vacunada la que está manteniendo un comportamiento solidario con ellos. "Les invito a pensar que en el ejercicio de su libertad, somos los demás los que estamos siendo solidarios", ha asegurado.

El lehendakari cree que la mejor forma de demostrar que el discurso antivacunas no es el acertado, es el testimonio de las personas que no habiéndose vacunado han tenido que ser ingresadas y han reconocido su error. Considera a su vez incongruente que muchos pacientes contrarios a la vacuna no soliciten información sobre los posibles efectos secundarios de la medicación que reciben contra la covid una vez que han tenido que ser hospitalizados.

REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA



En plena ola de movilizaciones por la situación de la Atención Primaria, Urkullu ha dicho entender que los profesionales sanitarios en primera línea puedan sentir presión tras dos años de pandemia. El lehendakari recuerda que la situación que sufre la Atención Primaria no es fruto solo de la pandemia, sino que se arrastra desde antes, en especial, por la falta de ciertos perfiles profesionales.

"Desde el Gobierno vasco no hemos escatimado ni en personal ni en recursos económicos para dotar a los profesionales de las mejores condiciones para hacer frente a la pandemia", ha dicho el lehendakari, quien también ha recordado que ya antes de la pandemia se habían tomado medidas para paliar la situación, como la creación del facultad de Medicina de Deusto, la ampliación de la facultad de la UPV, o las continuas convocatorias de Ofertas públicas de Empleo de Osakidetza.

El lehendakari ha dicho que su Ejecutivo hará todo lo posible por mejorar la situación de la Atención Primaria y

el Sistema Vasco de Salud en general, al tiempo que ha hecho hincapié en que este departamento gestiona la partida más alta de los Presupuestos vascos.