Las hospitalizaciones en planta por covid descienden un 25% en Euskadi en la última semana

La pandemia sigue en Euskadi su tendencia a la baja según marcan todos los indicadores. Sin embargo, la bajada de esta sexta ola está siendo más lenta de lo esperado, como ha confirmado la consejera de Salud, en la comparecencia que ha realizado en la Comisión de Salud en el Parlamento vasco.

Gotzone Sagardui ha confirmado que se ha dado "un cambio de tendencia" y que se tocó techo el pasado día 11 de enero cuando la incidencia acumulada en Euskadi llegó a los 7.038 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Este domingo se han contabilizado 3.223 nuevos positivos por covid, tras relizarse 7.695 pruebas diagnósticas, y el índice de reproducción (R0) se mantiene por debajo de 1 (0,73). Hay otros indicadores que confirman un cambio de tendencia. Además, la incidencia acumulada ha descendido hasta los 4.289 casos por cada 100.000 habitantes.

Las hospitalizaciones en planta, por su parte, se han reducido un 25 % respecto a la semana anterior y los ingresos en las UCI vascas se han estabilizado. En estos momentos hay 730 personas ingresadas en planta y 121 en cuidados intensivos, según el último boletín epidemiológico.

"Euskadi está en una situación de descenso lento", ha subrayado Sagardui, aunque después ha hecho una llamada a la prudencia y ha pedido "no caer en triunfalismos" dado que la bajada en los indicadores de la pandemia están siendo muy lenta.

LA ATENCIÓN PRIMARIA SIGUE TENSIONADA

La consejera afirma que la situación todavía no permite a Osakidetza dar un servicio normalizado, y confirma que todavía no se han posido retomar las intervenciones programadas no urgentes. Sagardui también ha señalado que la Atención Primaria sigue tensionada, pero considera que el nuevo protocolo ha permitido aliviar la situación. la responsable de Salud ha afirmado que la actual situación no solo se debe a la pandemia, sino que también se ha visto agrabada por la fata de ciertos perfiles profesionales. En concreto ha asegurado que se ha contratado a 140 personas en el área administrativa de los centros de salud y que se ha logrado sacar de las consultas en los últimos 25 días la tramitación de 110.000 bajas laborales.

Junto a Sagardui ha comparecido la subdirectora de Atención Primaria, Susana Martín, quien ha afirmado que en la actualidad hay 198 vacantes entre médicos de familia y pediatras que no se pueden cubrir porque no "hay personal disponible ni en las listas de Osakidetza ni en el conjunto de Euskadi ni en el Estado".