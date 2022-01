El coronavirus golpea las aulas en Euskadi que acusan el contagio de 750 escolares al día

A punto de finalizar la segunda semana de la vuelta a clase tras las vacaciones de Navidad, las aulas también acusan la elevada transmisión del virus y en torno a 750 escolares se contagian de media cada día, según los datos que publica el Departamento de Salud. Así el miércoles se registraron, por ejemplo 191 positivos entre niños de 3 y 5 años, 399 entre chavales 6 y 12 y 147 entre adolescentes de 13 a 16. Unos dígitos que se han ido reproduciendo día a día con variaciones casi mínimas.

Empeñados en mantener la presencialidad, la situación complica la dirección de los centros, a veces desbordados por la gestión de los positivos ya que todos estos niños infectados deben estar confinados en sus casas, y las bajas de docentes. Para las aulas, el protocolo de Osakidetza varía dependiendo de los casos y las edades. "Es por ello que la red de Vigilancia y Rastreo valora la adopción de medidas en función de cada situación, por ejemplo la tasa de vacunación, y toma la decisión oportuna en cada centro escolar", según precisan fuentes de Salud.

Dada la transmisión comunitaria, las infecciones son lógicas porque no hay que olvidar que algunas de las mayores incidencias se dan entre menores escolarizados. Así, el colectivo de 0 a 9 años presenta una incidencia de 5.571 casos por cien mil habitantes, y el de 10 a 19 años acumula 5.552 casos.

Denuncia sindical

Pero no solo son los chavales los que deben aislarse. También el profesorado acumula un elevado número de bajas por este motivo y debe permanecer en cuarentena. Esto provoca cierto tensionamiento en los centros como expresa el sindicato Steilas. "Aunque la afirmación de que están llegando sustitutas/os docentes a los centros educativos es correcta, no es cierto que se estén garantizando sustituciones en todos los colectivos del personal educativo", denuncia.

Así, aseguran que "en el Consorcio Haurreskolak las sustituciones, en general, no se están cubriendo. Sabemos que la empresa está obligando a las educadoras a realizar horas extras con el objetivo de mantener abiertas las haurreskolak, en contra de lo recogido en el convenio laboral, ya que dicen que no encuentran sustitutas. Además, se ha informado a las haurreskolak de que debido a la mejora de la situación pandémica, las medidas adoptadas en relación con los refuerzos covid se irán flexibilizando" con la carga de trabajo y el perjuicio que ello supone", critican desde el sindicato Steilas.