Osakidetza ya no hará cribados en las aulas ante un caso positivo

Osakidetza cambiará el protocolo en las aulas y ya no confinará clases enteras por un positivo ni hará test al resto de compañeros de clase. Así lo ha confirmado este lunes la consejera de Salud Gotzone Sagardui en el Parlamento Vasco. Y es que ahora, si hay algún caso covid en el aula, el resto de los y las menores deben seguir acudiendo a clase y cumplir las medidas de prevención.

De ese modo, si el menor no tiene síntomas no debe quedarse en casa y, salvo indicación expresa, no se les harán pruebas diagnósticas. Si hay más casos y en función de la situación epidemiológica y de la oportunidad, la Red de Vigilancia y Rastreo valorará la realización de intervenciones adicionales en los centros.

Ante la presencia de síntomas en un escolar, éste debe quedarse en casa, y rellenar el formulario de síntomas que se encuentra en el apartado "cómo actúo" de euskadi.eus.

Nuevo protocolo

Asimismo, los 370.000 alumnos que han vuelto este lunes a las aulas lo han hecho con un protocolo covid más estricto debido a la explosión de contagios que se está registrando en Euskadi en las últimas semanas. Esta vuelta a clase se produce en el pico más alto de la sexta ola con 7.620 nuevos caos en las últimas horas y una incidencia de casi 7.000 casos por cada cien mil habitantes.

Una vuelta a clase que se produce además, según ha afirmado el consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, con más de 800 profesionales docentes de la educación pública se encuentran de baja y han sido sustituidos de cara al regreso de este lunes a las aulas, cantidad que cuadruplica las cifras del pasado ejercicio.

Así, además de continuar con la campaña de vacunación, los centros escolares han endurecido el protocolo la mascarilla vuelve a ser obligatoria en el patio a la hora del recreo. Asimismo, en el aula vuelve también a ser grupo burbuja y se cancelan las competiciones de deporte escolar.