Ozaeta, el pueblo más frío de Euskadi

Los 7,5 grados bajo cero de Ozaeta han convertido a la localidad alavesa en el pueblo más frío de Euskadi, según los datos de Euskalmet. Los termómetros han marcado -6,5 grados en Iturrieta, de -6,3 grados en Agurain, de -6,2 grados en Espejo y de -6 grados en Subijana.



Las localidades de Bizkaia con temperaturas más bajas han sido Otxandio (-5,4 grados) y Balmaseda (-3,7 grados).



En ese sentido, el Departamento vasco de Seguridad mantendrá también este miércoles

?? #AbisuHoria #izotza



?? Izotzagatik Araban, bihar asteazkena 00etatik 10etara.



?? Por heladas en Álava, mañana miércoles desde las 00 hasta las 10. pic.twitter.com/9xXU7WZWKk — Euskalmet (@Euskalmet) January 18, 2022

GASTEIZ, BAJO CERO

Además, Gasteiz se ha posicionado este martes como la quinta ciudad con temperaturas más bajas de todo el Estado, según informa AEMET, con -6 grados . La capital alavesa solo ha sido superada por Teruel (-8,3º C), Burgos y Palencia (ambas con -7,1º C) y Soria (con -6,3º C).