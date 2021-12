Gotzone Sagardui: "Con tantos casos es como cuando tienes muchos boletos de lotería, al final toca"

¿Cómo estamos a una semana vista de la Navidad?

—Los datos no son buenos. Volvemos a alcanzar una cifra récord en el número de positivos, que se sitúa por encima de los 2.200. Son muchos billetes de lotería para que la gente necesite de ingresos hospitalarios. Ya hay 300 personas en las plantas de nuestros hospitales afectadas de covid, y eso significa más boletos para necesitar el ingreso en las UCI.

Con esta incidencia, mucha gente se pregunta de qué sirve vacunarse.

—Las vacunas sirven para que estemos mucho mejor de lo que hubiéramos estado sin ellas. El efecto de las vacunas es innegable. ¿Cómo tenemos las residencias? ¿Se nos ha olvidado cuántas muertes contábamos hace un año? ¿Se nos ha olvidado cómo hemos bajado la letalidad del virus? Y todo es gracias a las vacunas. Cada vez que vacunamos a un grupo de edad se ve que la incidencia en ese grupo baja, y que el efecto del virus en los vacunados es mucho menor. Una persona no vacunada corre un riesgo seis veces mayor de ingresar en un hospital. Y cuando ya lo ha hecho, tiene diez veces más posibilidades de pasar a la UCI. Cuando se tienen tantos contagios es como cuando tienes muchos números de lotería, te toca. Es imprescindible que nos vacunemos por nosotros mismos, y por los demás.

¿Qué les diría a las personas que han optado por no vacunarse?

—Lo primero, que no les entiendo. No entiendo su forma de cuidar su salud y su vida porque este virus mata. La evidencia está en la calle. En ese 91 % de mayores de 12 años que tenemos la pauta completa en Euskadi. Si tú quieres jugar con tú vida, hazlo, pero si no te vacunas juegas con la de los demás.

¿Se están retrasando muchas consultas?

—Euskadi tiene suerte porque tiene un sistema de salud público sólido que no es apuesta de un solo día. En ningún momento se ha dejado de prestar atención a lo urgente. Se están reprogramando algunas intervenciones quirúrgicas que no revisten gravedad. Lo mismo pasa con consultas de Atención Primaria, y de seguimiento. Vacunándonos cuidamos el sistema de salud.

¿El objetivo del controvertido certificado covid es que se vacunen más personas?

—El objetivo primordial es incrementar la seguridad en los espacios en lo que concurre mucha gente y donde se realizan actividades que incrementan el contagio.

¿Como ha comenzado la inmunización de los niños?

—Muy bien. No me ha sorprendido porque la ciudadanía está demostrando ser muy madura y consciente de la realidad.

¿Los niños volverán vacunados a clase tras la Navidad?

—Lamentablemente, no vamos a disponer de suficientes vacunas para entones porque hasta la semana del 2 de enero no llegarán nuevas dosis, y todavía no sabemos cuántas recibiremos. Además, tenemos que tener en cuenta las ocho semanas de cadencia para la administración de la segunda dosis. En el momento en el que tengamos vacunas, Osakidetza estará preparada para administrarlas.

¿Cuáles son las recomendaciones del Gobierno vasco para Navidad?

—Que se cumplan las medidas; mascarilla de forma continuada, incrementar la ventilación y la higiene de manos, evitar las aglomeraciones. Es recomendable que nuestro círculo sea lo más reducido posible, así como evitar la movilidad. Debemos celebrar con todo el cariño que evocan las fechas, pero con la máxima prudencia.

¿Va a haber más restricciones de cara a estas fiestas?

—No. Acabamos de poner nuevas medidas en marcha. Medidas hay, pero lo que hay que hacer es cumplirlas.