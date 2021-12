El volcán de La Palma se apaga: cesa la erupción y la emisión de lava

El Valle de Aridane, en La Palma, amanece este miércoles sin un solo signo observable de la erupción que comenzó hace 88 días en Cabeza de Vaca, en Cumbre Vieja, señala el vulcanólogo Rubén López, uno de los miembros del Instituto Geográfico Nacional que siguen la emergencia en la isla.



"Buenos días desde un Valle de Aridane profundamente tranquilo, sin ningún observable eruptivo: ni lavas, ni piroclastos ni terremotos reseñables, lo cual es una excelente noticia", ha escrito López en su cuenta de Twitter a las 6.46 horas (hora canaria).



La señal de tremor, característica de la vibración que produce el magma en el subsuelo al desplazarse hacia la superficie, se detuvo sobre las 21.00 horas del lunes. Anoche, cumplidas 24 horas, seguía desaparecida, según el Instituto Volcanológico de Canarias.





La tasa de emisión de SO2 registrada ayer procedente del proceso eruptivo en LP fue extremadamente baja (<5 t/d) / The SO2 emission rate registered yesterday from the eruptive process in LP was extremely low (<5 t/d)

En este momento hace más de 24 h que no existe tremor volcánico en Cumbre Vieja. Seguimos vigilando cualquier cambio en la actividad / At this time, there has been no volcanic tremor in Cumbre Vieja for more than 24 hours. We remain vigilant of any change in the activity