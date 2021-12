Así se prueba la vacuna Hipra en el Hospital de Cruces

Los primeros voluntarios vascos que participan en el estudio de investigación de la vacuna de refuerzo Hipra contra el covid han probado hoy el nuevo suero en el Instituto de Investigación Sanitaria BioCruces. Se trata de un ensayo clínico en fase II cuyo objetivo estudiar si esta dosis de refuerzo prolonga la respuesta inmunológica frente al coronavirus.

Esta vacuna se prueba en personas que ya tengan la pauta completa de Pfizer. Como Minerva Sánchez, administrativa de Cirugía Plástica de Cruces. "Me parece fundamental participar en estudios de este tipo. A ver si de una vez por todas podemos terminar con este virus".

O el caso de Vicente Peral, de 66 años. "Creo que es muy interesante colaborar con proyectos de este tipo. Yo, por mi edad, podía haber tenido ya puesta la tercera dosis. Mi mujer, de hecho, ya la tiene. Pero he preferido participar en este estudio y colaborar".

El objetivo de BioCruces es reclutar voluntarios sanos, que no hayan pasado el covid y estén previamente vacunados con Pfizer, hace un mínimo de seis meses. ¿Por qué seis meses? "Porque era el periodo mínimo que se estableció en el que se podría necesitar una dosis de recordatorio o de refuerzo". ¿Por qué Pfizer? Porque se trata de la vacuna que primero se comercializó, la que más tiempo lleva y la que más investigada está.

SE NECESITAN 110 VOLUNTARIOS

El centro hospitalario vizcaino es, junto con otros nueve centros de España, el encargado de llevar a cabo el ensayo, para que el necesitan la participación de 110 personas voluntarias mayores de 18 años que previamente hayan recibido la vacuna de Pfizer. De momento, solo se han consegudio 27 parcipantes, según revela Eunate Arana, la doctora oordinadora del estudio. "Quizá como es una tercera dosis y se necesita además que hayan transcurrido seis meses, es más complicado reclutar gente", explica.

No es el caso de las hermanas Ane y Nerea Reina, hermanas sanitarias gemelas, una desempeña su labor en Cruces, y la otra en el hospital de Basurto. "Teníamos muy claro que hay que venir, que hay que participar en algo así. Y, no por nosotras mismas, sino por todos los demás y por la salud pública". "Además aquí el seguimiento es exhaustivo y el control de datos, total".

A LOS 28 DÍAS, SE DESHOJA LA MARGARITA

"Es un estudio ciego, les puede tocar Hipra o Pfizer". A los 28 días, van a saber qué llevan y si deben revacunarse otra vez. El peor escenario sería que la vacuna demostrase que no es eficaz y, entonces, se podrían poner la de Pfizer", declara Agirre.

"Es una vacuna que viene más tarde y que aspira a neutralizar a las variantes conocidas hasta la fecha, delta sí, delta plus no se se sabe y obviamente no la Ómicron porque acaba de llegar", precisa la especialista.

En los ensayos ya concluidos se ha comprobado que la vacuna es segura y no induce más reacciones que las esperables en cualquier vacuna. "Hasta ahora, se ha ensayado en un número limitado de voluntarios, para asegurar la seguridad y la tolerabilidad, y fijar la dosis". En el ensayo, que se inició en agosto, cada participante recibió dos dosis con 21 días de diferencia.