Las cinco noticias del día que no te puedes perder

Es un clásico en todas las negociaciones que, una vez roto el diálogo, cada una de las partes ponga el peso del divorcio en su interlocutor. La negociación de los Presupuestos vascos entre el consejero Azpiazu y Elkarrekin Podemos-IU no ha sido una excepción. Miren Gorrotxategi ha comparecido este martes ante la prensa para denunciar que ha sido el Gobierno vasco quien ha enterrado la negociación: "Me ha llamado el consejero Azpiazu y me ha dicho que nos vemos el año que viene, por lo que dan por rotas las conversaciones".

Un trabajador de 45 años ha muerto en la mañana de este martes tras precipitarse al vacío mientras trabajaba en la rehabilitación de un edificio de viviendas en Portugalete, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El siniestro ha tenido lugar sobre las 11:30 horas en la calle Bailén de la localidad vizcaina.