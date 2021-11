La Ertzaintza investiga 73 posibles delitos contra los recursos naturales en los últimos tres años

La Sección Central de Delitos de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza ha investigado, entre los años 2019 y 2021, un total de 73 presuntos delitos en Euskadi en colaboración con las fiscalías especializadas y los diferentes juzgados de instrucción, la gran mayoría de las diligencias por vertidos contaminantes e incendios forestales. EH Bildu ha solicitado la comparecencia de los jefes de Investigación Criminal y Policía Judicial y de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza ante la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural del Parlamento Vasco para informar sobre su labor.

Los responsables de la Ertzaintza han informado a los grupos parlamentarios sobre la labor de este equipo que se encarga, entre otros trabajos, a labores de asesoramiento técnico a nivel de prevención, investigación e inteligencia; así como la instrucción y diligenciamiento de delitos graves que "requieren para su resolución de conocimientos técnicos muy avanzados".

Asimismo, han detallado que entre los años 2019 y 2021, la Sección Central de Delitos de Medio Ambiente y Urbanismo ha investigado 73 presuntos delitos en Euskadi en colaboración con las fiscalías especializadas y los diferentes juzgados de instrucción. La gran mayoría de las diligencias han sido por vertidos contaminantes e incendios forestales. Un total de 24 corresponden a investigaciones relacionadas con los recursos naturales, lo que incluye todo tipo de vertidos en aguas continentales superficiales.

En este sentido, han detallado que tienen consideración de ilícito penal los casos en los que se determina la existencia de una mortandad de fauna acuática o que las características del vertido puedan causar daños sustanciales al medio ambiente. Los incendios forestales han supuesto otras 16 investigaciones entre 2019 y 2021. En su intervención, los responsables de la Ertzaintza han destacado la colaboración con la Policía Foral este año en la investigación del incendio que arrasó en el mes de febrero cerca de 2.000 hectáreas de monte que afectaron a la Comunidad Navarra y a la zona de Bidasoaldea en Gipuzkoa, además de Iparralde.

Según han detallado, son competencia de la sección los incendios que afectan a una superficie superior a 40 hectáreas o, siendo menor, cuando se ocasiona afección medioambiental, cuando afecta a algún espacio natural protegido, y cuando el incendio implica la activación de cualquier plan de emergencias relacionado con el caso. También se han llevado a cabo 16 investigaciones relacionadas con la flora y la fauna, siete casos diligenciados por malos tratos animales; y cinco investigaciones por delitos contra el patrimonio histórico-arqueológico.

Al respecto, han destacado los operativos "Ondare" y "Burdin" en el Territorio Histórico de Álava para aflorar la sustracción de vestigios históricos en diversos yacimientos alaveses. Las denuncias fueron asumidas por agentes especializados en la investigación de delitos contra el Patrimonio Cultural pertenecientes a esta la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo.

El resto de investigaciones han estado relacionadas con delitos de falsedad documental, ordenación del territorio y urbanismo o, incluso, homicidio imprudente. Asimismo, han señalado que uno de los trabajos más destacados de este equipo ha sido el deslizamiento de la masa de residuos del vertedero de Zaldibar el 6 de febrero de 2020 que provocó la desaparición y muerte de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuce, así como "daños sustanciales" para el medio ambiente.

La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza, en calidad de Policía Judicial, está siendo la responsable de la investigación para esclarecer los hechos en los dos procedimientos judiciales abiertos por los juzgados de primera instancia e instrucción números 1 y 2 de Durango. En este sentido, este equipo es el que está practicando las pruebas específicas, especializadas y multidisciplinares como declaraciones testificales, inspecciones oculares técnico policiales, informes periciales, entradas y registros, entre otras.



ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN

Por otro lado, han informado de que esta sección especializada de la Ertzaintza tiene actualmente en ejecución 22 asesoramientos a otras unidades policiales en las citadas materias de recursos naturales --vertidos--, malos tratos animales, patrimonio histórico, flora y fauna o incendios forestales. Además, este equipo imparte formación medioambiental en la Academia Vasca de Policía y Emergencias tanto a patrullas del entorno rural, como a cursos básicos, policías locales y en cursos de ascenso y de investigación criminal. Desde 2015 a la actualidad se han realizado un total de 191 acciones formativas en la academia.

Entre las oportunidades de mejora de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Ertzaintza, sus responsables han destacado el impulso al trabajo colaborativo y las alianzas con otras administraciones e instituciones públicas y privadas; la potenciación de la formación básica homogénea para los nuevos agentes formados en la Academia Vasca de Policía y Emergencias, y para los cursos de especialización y ascensos; y la mejora de la supervisión de las investigaciones medioambientales de la Ertzaintza.



MARCO COMPETENCIAL

En la comisión, el parlamentario de la coalición Julen Arzuaga ha preguntado "por qué se hace cargo" en Euskadi la Guardia Civil de casos relacionados con delitos medioambientales y ha puesto como ejemplo el vertido registrado hace un año de la incineradora de Zubieta que se sospecha que podría haber matado a quince ovejas. Por ello, ha preguntado si se trata de que la Guardia Civil tiene "mayor capacidad operativa, mayor formación técnica o más independencia".

Los responsables de la Ertzaintza han reconocido que "entre los años 2019 y 2020 se dieron algunas actuaciones que manifestaban un reposicionamiento" por parte de "algún operador policial" y en las reuniones de coordinación la Policía vasca identificó este asunto y expresó su desacuerdo con esa función elevándolo a la Junta de Seguridad. "Afortunadamente podemos decir que es historia", han señalado.

Según han detallado, este año 2021 en la Junta de Seguridad celebrada el 18 de junio se llegó a un acuerdo en el que se recuerda que "en materia de investigación de delitos ilícitos administrativos relacionados con el medio ambiente acontecidos en Euskadi, la competencia corresponde a la Ertzaintza". "Desde entonces, no ha habido o no hemos tenido conocimiento de la existencia de ninguna intervención en este sentido. Desde el mes de junio a la actualidad no ha habido ninguna actuación que suponga una falta de respeto del marco competencial de la Ertzaintza", han indicado.