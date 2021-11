Un millar de migrantes esperan en el Mediterráneo a que la UE les dé puerto

Más de 1.100 migrantes esperan desde hace días en el Mediterráneo, a bordo de dos barcos de las ONG Sea Eye y SOS Méditerranée, a que algún país de la Unión Europea (UE) les conceda un puerto seguro en el que poder desembarcar.



"En solo 48 horas nuestra tripulación tiene más de 800 migrantes salvados. Entre los rescatados hay niños, mujeres embarazadas y heridos. Para todos, la situación excepcional a bordo debe terminar inmediatamente. Necesitamos un puerto seguro", escribió hoy la ONG Sea Eye en las redes sociales.





Tonight, our team was involved in a search for a boat reported in distress south of Lampedusa. The wooden boat in distress was spotted by our teams in pitch dark. The @guardiacostiera eventually coordinated and completed the rescue requesting the assistance of the #OceanViking. pic.twitter.com/ybmVUDrvsZ