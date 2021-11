Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Los datos de empleo siguen mejorando en Euskadi y anotan un octubre insólito para esta época del año. Por un lado, se contabilizaron 15.367 afiliados más a la Seguridad Social que el mes anterior, con una media de 973.723. Esta subida casi triplica la que se registró en septiembre y es superior a la media estatal. Además, supera por primera vez la afiliación registrada en febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia: en concreto, en octubre había 571 afiliados más que entonces.

Por otro lado, tras un nuevo descenso del desempleo, el número total de personas registradas en el paro se quedó a 1.190 del dato anterior a la crisis del coronavirus. Y es que, en febrero de 2020, el número de desempleados era de 117.239. Ahora, la cifra es de 118.429. En este sentido, el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco destacó que se ha recuperado el 96% del empleo destruido en esta crisis.



El alcalde de Bilbao Juan Mari Aburto viajará mañana a Madrid para desentrañar de una vez por todas el futuro de la entrada soterrada del Tren de Alta Velocidad a la villa. Mantendrá una reunión con la nueva secretaria de Estado de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, con el fin de conocer de primera mano si finalmente se acometerá las obras de la terminal ferroviaria bajo superficie, tal y como esta previsto hasta ahora, o será necesario construir una estación provisional para que sea operativa cuando se terminen las obras de la Y vasca, y posteriormente acometer la estación subterránea en Abando.

Aburto ya ha dejado claro en varias declaraciones previas que "nunca voy a apostar por otro proyecto que no sea la entrada soterrada, el estudio informativo se está haciendo sobre ese proyecto y es el que, como alcalde, voy a seguir defendiendo en todo momento".

El primer edil ha recalcado hasta la saciedad que "es un gran proyecto de ciudad, por eso lo peleo". Su defensa en Madrid también se basará en que "si no se hace ahora corremos el riesgo de que no se haga nunca y creo que no nos podemos permitir ese lujo", ha especificado.



Lucas Candido, un joven de 27 años, ha denunciado haber sido agredido e insultado por una pareja que le había alquilado una habitación. Según explica el agredido a DEIA los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde del pasado 1 de noviembre, en un piso ubicado en el barrio de San Ignacio de Bilbao.

Candido se encontraba realizando la mudanza de sus pertenencias al piso que había arrendado cuando sorprendió en su habitación a la pareja con la que había cerrado el contrato de alquiler: "Cuando entré vi que mis cosas personales estaban abiertas y revueltas. Les pedí explicaciones y me empezaron a asestar golpes, puñetazos y me dieron en el ojo. Me empezaron a llamar maricón, que no querían que personas como yo viviese ahí y que no podía tener juguetes sexuales, que tenían una hija", relata Lucas, estudiante de criminología. Ante lo que le estaba sucediendo, Lucas llamó a la Ertzaintza que se personó en el lugar y, según explica el denunciante, lograron realizar la detención de las dos personas –un hombre y una mujer de mediana edad–.



Alex Petxarroman (Donostia, 1997), único fichaje rojiblanco de la temporada, ha tenido que esperar doce jornadas de liga para estrenarse como león. Marcelino García Toral, que en los tres meses de competición recorridos hasta la fecha no le había dado bola, echó mano de sus servicios con el derbi cuesta arriba. Con el 1-0 en contra, el lateral sustituyó a Berenguer en el minuto 79. En Anoeta y ante la Real Sociedad, el equipo en cuyas categorías inferiores se ha hecho como jugador, Petxarroman, en su antigua casa, debutó en partido oficial con la camiseta del Athletic. Su incidencia en el encuentro fue mínima, pero con él en el campo llegó el gol del empate de Muniain en el tiempo de descuento. Un buen sabor de boca para el donostiarra, que en estos momentos figura como el tercer lateral derecho en el orden de preferencias del técnico asturiano. "Fue un partido muy especial, tanto por el ambiente como por ser un derbi y debutar ante el equipo en el que he estado trece años. Me encontré muy bien y creo que aproveché los minutos. El hecho fue un poco diferente, porque salí a calentar pero Yeray tenía unas molestias y entonces salió Nuñez a calentar. Me senté en el banquillo y justo me llamó 'Marce' y me dijo que me pusiera la camiseta. En ese momento no pensé en nada y salté al campo", ha destacado Petxarroman este miércoles en rueda de prensa después del entrenamiento en Lezama.



El popular artista Georgie Dann, conocido como gran embajador de la canción del verano gracias a éxitos como 'El chiringuito' o 'La barbacoa', ha fallecido este miércoles a los 81 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde había ingresado para una operación de cadera, según han confirmado fuentes hospitalarias.

Nacido bajo el nombre de Georges Mayer Dahan, comenzó a cimentar su fama en el Estado español a partir de su participación en el Festival del Mediterráneo de 1965, al que siguió su primer éxito, "El catashock", de 1969.