El Estado ve "orientado" el TAV en Bilbao pero no ofrece plazos

El Gobierno español ha insinuado este miércoles que hay avances en la negociación sobre el acceso del Tren de Alta Velocidad a Bilbao, pero ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Dice que prepara una reunión con el Ayuntamiento de la capital vizcaina y que el asunto está "orientado", pero no aclara de manera expresa que vaya a conceder una encomienda de gestión para que Euskadi asuma las obras, se eviten más retrasos y se descuente después el dinero del Cupo que pagan las instituciones vascas cada año al Estado. Tampoco habló de plazos y volvió a escudarse en un argumento que el PNV ya ha escuchado demasiadas veces: todo depende de los ritmos para conceder la declaración de impacto medioambiental, donde ha habido varios retrasos porque algunos trámites han caducado y deben repetirse.

Así se expresó la secretaria de Estado de Transportes y presidenta de Enaire, Isabel Pardo de Vera, quien respondió a las preguntas formuladas por el PNV en la comisión del Congreso de los Diputados. Este es un asunto vital para los jeltzales y sigue sin cerrarse a unas horas de que finalice el plazo para registrar enmiendas a la totalidad de los Presupuestos estatales de 2022, este viernes a las 14.00 horas.

El jeltzale Iñigo Barandiaran le había preguntado cuándo van a finalizar las obras de la Y vasca y su conexión con la Unión Europea. También le pidió que se cumplan los compromisos firmados con el PNV, que incluyen el acceso del tren bajo tierra en Bilbao y Gasteiz, y que algunas voces socialistas han puesto en cuestión planteando una estación provisional. Pardo de Vera trató de mostrarse conciliadora y empática con el PNV en puertas de tramitar las Cuentas. Dijo que para ella es una "frustración" que tras casi veinte años de obras no se haya podido poner en valor esta "conexión clave", pero se escudó en la parálisis de las obras en todo el Estado entre 2012 y 2016.

A continuación, se refirió a los movimientos para acelerar la obra en Gasteiz, y pareció insinuar una solución parecida para Bilbao. Aseguró que, en este momento, es clave desbloquear la conexión Burgos-Gasteiz, aludió a los problemas en el nudo de Arkaute, y puso en valor que la reunión que se ha celebrado al respecto ha sido útil y se han dado pasos para que el Gobierno vasco "avance una parte". "Sobre los accesos a Bilbao, tendremos una reunión y creo que está orientado. La única incertidumbre que tengo para darle un plazo es la declaración de impacto medioambiental, que cada vez se complica más", sostuvo.

EL AYUNTAMIENTO, A LA ESPERA



Fuentes del Ayuntamiento de Bilbao consultadas por DEIA solo pudieron aportar que se está trabajando en una reunión y no hay nada cerrado todavía. Añaden que la encomienda de gestión la tendrían que cerrar el Gobierno vasco y el español, y el Ayuntamiento no puede hacerlo por su cuenta. Fuentes del Ejecutivo vasco tampoco dan por hecho que vaya a existir un acuerdo en ese sentido y no tienen más información. Está por ver si los escollos con la declaración medioambiental son un mero tecnicismo que se puede encarrilar en próximos días, o si es otro argumento que puede frenar seriamente los progresos en las obras.